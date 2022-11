Fazer caridade com o dinheiro dos outros

Diz-se que o socialismo termina quando acaba o dinheiro dos outros - as famílias e as empresas que financiam os devaneios públicos ao sabor dos delírios dos governantes ao leme -, mas o inovador primeiro-ministro de Portugal parece empenhado em levar o princípio um passo mais longe.

Na ânsia não de ajudar quem está a ser mais penalizado pelas crises que se amontoam, mas de dar uma imagem de Robin dos Bosques que não precisa da esquerda radical para abrir os cordões à bolsa, António Costa vai inventando pacotes generosos no discurso mas que pouco resolvem das dificuldades reais, como aliás é notório pela contestação crescente que se avoluma nas ruas, setor atrás de setor, pelo número de pedintes e mendigos que se multiplica semana após semana, pelo aumento dos pequenos furtos, sejam de gasolina de camiões sejam de latas de atum no supermercado. E fá-lo, naturalmente, recorrendo às carteiras alheias.

Em lugar de prescindir de parte da receita fiscal extraordinária caída do céu inflacionista, rapa ainda mais no fundo da panela alheia, criando taxas como castigos. Em vez de incentivar a atividade económica essencial para garantir emprego e salários, senta-se em São Bento a inventar novas fórmulas de arrecadar dinheiro para financiar a distribuição a seu bel prazer. Ao invés de assegurar que as famílias não sejam tão depauperadas pelos cofres públicos, corta nas pensões e nas prestações sociais enquanto obriga o setor privado a fazer o que o próprio Estado nunca fará.

A recentemente anunciada taxa sobre as empresas da distribuição é bom exemplo disso - uma inovação à portuguesa que vai acabar muito mal para um setor que vive há meses com as margens esmagadas e tanto tem feito por puxar pela economia e fornecedores locais -, como o é a ideia de reverter de 12 para 14 dias, recuando até 2013, as indemnizações por despedimento. Fazendo-se justiceiro num momento em que greves, manifestações e outras formas de protesto contestam a governação da maioria absoluta, enquanto bate no peito dizendo-se promotor sério do crescimento, apenas consegue revelar-se empenhado em empurrar mais empresas para fora do país, mais famílias para o limite em que baixam os braços e vão tentar a sorte para outras paragens, deixando um país cada vez mais deserto e envelhecido.

E pelo caminho, vai-se anunciando amigo de todos os que arrasta para a miséria: as famílias pobres mas também de classe média, que pouco resolvem com chequezinhos que só servem a propaganda socialista; as empresas que já não sabem onde ir buscar dinheiro para pagar a fornecedores, distribuidores, funcionários; os pensionistas que não conseguem ser atendidos nas unidades de saúde e têm de escolher entre comprar comida ou medicamentos.

É este o país do socialismo que vai buscar dinheiro aos bolsos dos portugueses para financiar a sua caridadezinha e não mexe um dedo para verdadeiramente resolver problemas que estão nas suas mãos.

Nem tudo é culpa do governo, não. Há aliás nesta crise muito que sai do controlo de quem governa. Mas a gestão do possível será sempre responsabilidade de quem está aos comandos - e não, como Costa continua a vender ao fim de seis anos de governos, do cartório dos que o antecederam no poder.

Portugal está mais pobre do que nunca. Independentemente da ficção que nos queiram vender. É esta a triste lição do todo-caridoso socialismo de Costa.