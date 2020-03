Fazer tudo para não morrer da cura

Ao contrário das crises económicas anteriores, a do Covid-19 é atípica. É completamente imprevisível e advém de fatores invisíveis e fora do controlo da maioria dos atores políticos e económicos. Não tem origem num somatório de más decisões, mas num episódio inesperado (apesar de estarem a ser tomadas decisões duvidosas).

A pandemia acontece num momento económico crítico, em que se começava a antecipar um cenário de recessão, com taxas de juro negativas e baixo crescimento, resultando numa crise global de liquidez. Uma forte assimetria de liquidez e capital e uma fraca movimentação de capitais tornava-se mais marcante, num cenário de guerra comercial entre China e EUA e de crescente instabilidade política, nos EUA como na maioria dos países europeus.

Portugal em particular, apesar do crescimento nos últimos trimestres, muito alavancado pelas exportações, e do excedente orçamental, tem uma dívida bastante alta e um setor empresarial frágil assente numa maioria de PME descapitalizadas e numa excessiva concentração em setores como o turismo. Neste contexto, os efeitos duma crise como a que se adivinha com o Covid-19 podem ser devastadores, pelo que é necessária uma atuação massiva e concertada de estímulo, não só via política fiscal e monetária, mas através dum plano europeu de apoio à economia real. Esta não é uma crise financeira mas uma grave crise económica.

Este é o momento de verdade para a Europa, pois apenas uma resposta a nível europeu permitirá evitar o colapso e acelerar a recuperação, em particular nos países mais afetados e menos capitalizados, como Portugal e a maioria do Sul da Europa. É urgente mutualizar a dívida europeia, ativar mecanismos como eurobonds e injetar rapidamente dinheiro na economia, pois a maioria dos negócios não sobreviverá, o desemprego vai multiplicar-se e as famílias e empresas vão sofrer muitíssimo. Mais do que uma ação europeia, este é o tempo para uma ação concertada a nível global, dadas as dimensões e características ímpares desta crise. Estranhamente, poucos avanços relevantes tem havido nesse sentido.

Apesar de estar a gerir razoavelmente bem a crise, as medidas anunciadas pelo governo são insuficientes face à dimensão do desafio. O layoff simplificado, principal mecanismo anunciado, não é claro e tem nuances administrativas que excluem boa parte das empresas em crise, impossibilitam o acesso atempado a grande parte das empresas elegíveis e ignoram a realidade das startups. Precisamos de apoio a fundo perdido, benefícios fiscais e prorrogações fiscais relevantes, apoio mais célere ao layoff e condições mais simples. Temos de encontrar mecanismos legais para reduzir rapidamente custos com rendas e amortizar empréstimos para investimentos que não podem ser rentabilizados nesta situação. Precisamos de linhas de crédito expressivas e bonificadas.

É preciso que Estado e empresas públicas e de grande dimensão não atrasem pagamentos e encurtem os prazos médios de pagamento de projetos, que tentem não adiar projeto. É importante acelerar os prazos de fundos europeus e não retrair o investimento de capital de risco, em particular o cofinanciamento pelo Estado, encontrando se necessário novos mecanismos de dívida. Acima de tudo é preciso flexibilidade e celeridade.

Não sabemos quanto tempo a quarentena vai durar e é crítico manter a economia a funcionar. A par dos estímulos de liquidez para minimizar o fecho de empresas e do apoio às pessoas que podem ficar desempregadas ou sem dinheiro para viver, é preciso olhar de forma estrutural para a economia, repensar negócios e começar a trabalhar na retoma. Um momento de crise é também uma oportunidade. Esta, pela forma como está a afetar a vida de todos, tem potencial para ajudar a uma mudança de paradigma. É um momento para se reinventar a forma como trabalhamos, para modelos mais flexíveis e remotos, para acelerar a transição digital na maioria dos setores económicos, para reforçar a diversificação económica e para se apostar fortemente no reskilling da população ativa. À luz destas mudanças urgentes, é tempo de repensar de forma estrutural a educação, o retalho, a saúde, os serviços públicos, a cultura e o entretenimento.

É um momento também para pensar de forma mais global nas dependências das cadeias de valor e como assegurar recursos críticos como o acesso a energia e água em toda a indústria produtiva, e em particular na alimentar, nos serviços de saúde e financeiros. Momentos como este devem contribuir também para uma reflexão sobre o modelo económico que escolhemos e focar-nos com maior urgência e pragmatismo em desafios globais inevitáveis como as alterações climáticas e a sustentabilidade do planeta.

É importante manter a calma e fazer tudo para conter o contágio e o impacto do vírus, mas a forma como lidarmos com a questão económica e financeira nos próximos meses e como nos prepararmos para a recuperação vai determinar a sobrevivência económica da maioria de nós nos próximos anos. Tão importante como conter vírus, é a nossa capacidade de nos reinventarmos de forma inovadora e colaborativa, para não morrermos da cura. Esta é a hora da verdade para a Europa.

Cofundador e CEO da Beta-i