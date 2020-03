Fechar 14 dias é mau, sim. Pode ser preciso, mas é péssimo

Otimista militante que sou, nem a mim esta passou pela cabeça. Há então uns poucos que defendem que fechar o país 14 dias não é nada mau – pouco falta para que sugiram fazê-lo com regularidade -, que até é um fator positivo na luta contra as alterações climáticas, que nos faz pensar duas vezes sobre as nossas urgências e inevitabilidades comuns e ainda ajuda a repor ligações perdidas, absorvidos que estamos na lufa-lufa diária.

Porque não viramos todos hippies recoletores? Regressemos a tempos mais simples em que vivíamos felizes com o que apanhávamos para comer – nos tempos modernos, numa dieta só à base de frutas e vegetais, naturalmente, também peixes para alguns, nem todos… -, com uns trapinhos pelos ombros e livres dos grilhões das rotinas e obrigações dos tempos modernos. Sem tecnologia, vamos lá!, que isso é feito para nos prender 24 horas por dia a ecrãs e controlar por onde andamos, o que fazemos e como podemos consumir mais e mais e mais. O planeta até agradecia – ainda mais quando a população mundial se reduzisse, à custa desse regresso ao passado.

Não critico de todo a forma como o governo português tem conduzido esta emergência do coronavírus – tem sido, aliás, extraordinariamente eficaz, sem gerar pânicos, avaliando e agindo conforme é necessário e sabendo-o graças a um acompanhamento próximo e a cada momento. Há coisas que falham – há sempre coisas que falham quando sucedem imprevistos – mas a atuação tem sido a correta e desejável.

Ao contrário dessa nova teoria que elogia os métodos italianos e nos aponta o dedo pelo consumismo e pela vida moderna e dependente que levamos – todos, incluindo os próprios.

Falsa e irresponsável, esta teoria esquece as consequências reais de fechar um país, de mandar todos para casa – que é disso que se trata, e não de livre-passe para irem gozar umas férias eco-friendly de mochila às costas, com paragens nas melhores tascas e noitadas de amigos.

Com as escolas fechadas, os miúdos são sentenciados a ficar em casa – o que significa pelo menos um dos pais ficar a apoiá-los e não ir trabalhar, que deixá-los com os avós, se têm a sorte de ter essa rede de apoio, não é hipótese pois são grupo de risco e fazer com eles programas que os divirtam (e cansem) também não, que o objetivo é mantê-los protegidos em quarentena. O mesmo vale para quem apanha escritórios, fábricas, oficinas e afins encerrados – com a agravante de, sem trabalhar, não receber salário. E se os transportes públicos poderem parar não chega para pôr os pés na terra a essas mentes brilhantes, pensem que nem todos os empregos são em fábricas e escritórios. Terão os profissionais de segurança, ou de saúde, por exemplo, menos direitos e preocupações que o resto de nós? Que faremos quando eles decidirem parar, fechar, ir viver uma vida sem preocupações?

Ah, claro, o governo já garantiu (e bem) que se substituirá aos patrões quando essa necessidade surja. Qual é então o problema de ir duas semanitas para casa a receber? Bem, se as empresas não produzem e as pessoas não trabalham, as prestações sociais e os impostos vão escasseando nos cofres do Estado. Para já, estes pagamentos estarão assegurados, apenas à custa do excedente de Mário Centeno, mas se as coisas pioram – ou se se cria uma corrente adepta deste novo modo de vida que quer total liberdade, mas financiada pelo papá Estado – ou demoram mais do que se antecipa, teremos um caso sério nas mãos.

Não é só no turismo – ainda que isso deva preocupar-nos e bem, já que representa 14% de toda a riqueza que produzimos -, nas viagens que se deixa de fazer e nos aviões que ficam em terra… ou que viajam meio vazios, porque assumiram um compromisso com quem precisa de ir de um ponto a outro e não é por terem cancelamentos que podem fechar para sempre. Ou acreditamos realmente que se pode pedir um mundo sem poluição à custa de deixar os aviões em terra e os barcos atracados?…

Sem produzir, as empresas vão fechar. Não as gigantes, que conseguem adaptar-se a todos os momentos, mesmo os mais recessivos (ainda que isso normalmente implique redução de pessoal). Não essas, mas as micro, as pequenas e as médias. Sem clientes, o café do senhor Alfredo vai ter de encerrar, a loja de lâmpadas da D. Maria vai ao charco, o negócio do senhor Silva & família vai desaparecer e com ele a única forma de sustento de pai, mãe e filhos. Entendemos isto?

O caminho para um mundo melhor é andar para a frente, com mais consciência e uma visão abrangente dos custos (há sempre custos) do nosso crescente bem-estar, da modernidade. Nunca será uma visão romantizada e fechada do passado e do que se perdeu pelo caminho.