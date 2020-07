Felizes os que não sabem como será o futuro

Segundo um estudo realizado pela McKinsey & Company junto de empresas de vários países, 85% dos gestores acreditam que a pandemia de Covid-19 irá alterar de forma duradoura as necessidades e expectativas dos clientes; 90% acreditam que a atual crise sanitária irá mudar significativamente o modo como os negócios se realizam; mas apenas 21% reconhecem possuir as competências e os recursos necessários para darem uma resposta eficaz aos desafios irão enfrentar.

De facto, como já aqui neste espaço tenho realçado, o novo normal vai ser muito diferente do velho normal. O que me leva a falar em três grandes segmentos da sociedade.

Os Ingénuos Otimistas são aqueles que, à força de tanto ouvirem dizer que “vai ficar tudo bem”, acreditam que, depois do vírus vencido, voltaremos aos bons velhos tempos.

No polo oposto estão os Ingénuos Pessimistas. Aqueles que, à semelhança do que sempre declararam, “isto está cada vez pior”. São os que gostariam de voltar ao passado, mas consideram que, não sendo possível, o futuro só nos pode reservar dificuldades e “perda de direitos adquiridos”.

Em terceiro lugar, temos os Outros. Isto é, aqueles que já perceberam que o novo normal será significativamente diferente do velho. Esses não falam nem em melhor nem em pior, pois sabem que é impossível comparar coisas substancialmente distintas. Esses são os mais aptos a lidar com o futuro, apesar de não terem uma ideia clara quanto a ele. Neste caso, e por incrível que possa parecer, a vantagem de não haver uma clareza quanto ao futuro decorre do facto de não terem ideias preconcebidas nem preconceitos.

Esse tais Outros são os que possuem o espírito de iniciativa dos empreendedores – daqueles que são capazes de encontrar soluções inovadoras para desafios inesperados com base em recursos ainda não inventados. São os que consideram estar nas suas – nossas! – mãos construir um novo mundo moldando de alguma forma o futuro.

Numa altura em que a Europa discute o Fundo de Recuperação, e depois de passada a questão dos milhares de milhões de euros que Portugal vai receber – tanto a título de empréstimos como de subsídios a fundo perdido – a questão que se coloca é: para que vai servir esse dinheiro?

Para reconstruir o velho passado ou para construir o novo futuro? É que se for essencialmente para reconstruir (e a palavra “recuperação” não indicia grande coisa), então não vamos estar à altura do momento que vivemos transformando uma ameaça – que é enorme, reconheça-se – numa oportunidade única. E depois queixem-se dos frugais…

Carlos Brito, vice-reitor da Universidade Portucalense