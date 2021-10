Não sei fazer tranças. Nem tranças, nem lacinhos, nem ponto de cruz, nem crochet, nem lavoures, como se dizia durante séculos. A minha mãe demorou anos a fazer um tapete de Arraiolos sem adivinhar o suplício que seria quando chegasse à fase de encher o dito de tantos metros quadrados que enchem uma sala grande. Mas fez. Também faz tricot ao mesmo tempo que acompanha um filme e fala ao telefone; ainda cozinha na perfeição e quase todos os livros que lê são em francês, mas não toca piano - o que seria um cliché.

Eu não faço nada disso e acredito que essas falhas se devam a ter nascido noutra época, na época em que nem uma coisa nem outra e por isso fiquei-me por aqui. Desculpas da preguiça, é o que isto deve ser. Mas deve ser por isso que Deus decidiu que eu teria apenas uma filha, porque não sei fazer tranças. Imaginem que tinha para aí meia dúzia de meninas, que todos os meus filhos fossem meninas? A desgraça que seria, coitadinhas. Uma fila de meninas a pedirem-me para lhes fazer tranças e eu a embaraçar-lhes o cabelo e a suar em bica sem saber o que fazer com aqueles três bocadinhos de cabelo que me escorregam dos dedos, a enrodilhar aquilo tudo. Nem nós sei desfazer, quanto mais tranças fazer.

Se há coisa complicada nas meninas é o cabelo liso e comprido logo pela manhã com aqueles nós atrás das orelhas; seis, seria demais. Por isso só tenho uma, coitadinha. Não tenho competência, inteligência, talento para mais: a exigência é grande e eu não sou a minha mãe.

Hoje as raparigas querem as tranças e saber tricot, mas também querem tudo o resto que durante os séculos XX e XXI se foi conquistando. Querem ser mães, líderes e o que lhes der na real gana, querem ser independentes e formar família, querem realização profissional e chegar onde os homens sempre chegaram sem o obstáculo da discriminação. Querem igualdade de direitos e emancipação - objetivos ainda por cumprir em muitas áreas. Jogar futebol ou ser bailarinas. E nós, pobres mães, que lutamos a mesma luta - e ainda por cima lemos pouco em francês - temos de as ajudar nestes desígnios ainda por cumprir.

Não é fácil. Não é fácil porque são elas, são as nossas filhas, e estas causas não são uma abstração. Estudem mais, porque a concorrência é desleal (há mais mulheres licenciadas mas a média de salários entre homens e mulheres é desequilibrada assim como a taxa de desemprego); vão ter de ser criativas para conciliar a vida profissional com a maternidade, o mundo empresarial é o contracetivo mais eficaz do mercado; os estereótipos são isso mesmo: as calças número 34 não são uma ideologia. Elas sofrem, mas nós o dobro, por sofremos por elas e porque somos mães delas.

Sim, as raparigas são flores de estufa - as nossas filhas são. Se vissem como elas choram, como elas tomam conta dos irmãos mais novos ou quando lhes sai sem querer um sorriso maternal. E a sensibilidade com que lidam com os irmãos ao mesmo tempo que parece que os detestam? São séculos e séculos disto, de embirrar com irmãos misturado com sentido de responsabilidade, um inferno. E têm tempo para tudo. Para ser alunas brilhantes, experimentar sete pares de calças e dez camisolas, antes de vestir as primeiras, responder nos 30 grupos de Instagram e aparecer na escola com um ar calmo e blasé como se nada as preocupasse e a roupa que estão a usar fosse o primeiro trapinho a sair do armário.

Coitadas de nós que somos mães de seres com poderes especiais. E de mim, que nem tranças sei fazer.

Jurista