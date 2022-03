Finalmente um governo

Ultrapassado o incompreensível interregno a que estivemos sujeitos nestes meses, temos enfim Executivo pronto a governar o país e a responder à ameaça de (mais) uma crise económica.

Registando com mais ou menos surpresa algumas nomeações, o que considero fundamentalmente positivo é a renovação geracional que as escolhas representam e, por outro lado, a mudança de alguns ministros que estavam claramente desgastados e sem margem de progressão. Este refrescamento é, por si só, importante, trazendo novos rostos e dinâmicas à ação governativa. Veremos se, na prática, a alteração dos responsáveis traz consequências ao nível das políticas públicas.

Outro critério salutar é o reforço do peso político do governo. Competência técnica e percurso académico são muito relevantes em diversos domínios, mas nem sempre representam lideranças afirmativas em termos de ação governativa. É importante ter a experiência de lidar com os diferentes stakeholders, suas múltiplas sensibilidades e com a complexidade da própria máquina administrativa do Estado. Creio que essa preferência é compreensível nas circunstâncias atuais. Finalmente, o emagrecimento da estrutura, medida elementar e que pode melhorar substancialmente o processo de decisão.

Entre aspetos negativos, o que salta mais à vista é a saída de Pedro Siza Vieira. Era um dos bons ativos deste governo, tendo-se revelado um ministro da Economia competente e empenhado, que fez um esforço meritório na definição de respostas à crise pandémica. O sucessor, Costa Silva, tem a fasquia elevada; esperemos que seja capaz de acompanhar a ambição que demonstrou com o plano estratégico do PRR, tão importante para as empresas.

Resta esperar que esta governação rejuvenescida e "enxuta" esteja à altura dos muitos desafios que se colocam. É indispensável ao país, num quadro de grande incerteza e instabilidade macroeconómica, que tenhamos um governo em plenitude de funções e com legitimidade para decidir. Portugal não pode continuar embargado nesta anestesia coletiva. É hora de governar - e se for bem, melhor para todos.

Presidente da Associação Comercial do Porto