Fixing tudo e mais alguma coisa

Se há expressão anglo-saxónica que me agrada é a de fixing, ou seja, a capacidade de resolver problemas. E é isso que qualquer pessoa, de qualquer idade, formação ou zona geográfica precisa: que os seus problemas sejam resolvidos, de preferência de forma rápida, fácil e sem grandes custos associados. E há muito que a tecnologia pode fazer para otimizar este fixing.

Este é um conceito que pode ser aplicado a qualquer área, uma vez que é mais uma mentalidade do que outra coisa. Quem presta serviços em qualquer área deve pensar na facilidade que pode proporcionar ao seu cliente e na forma como se propõe a resolver o seu problema. E parte dessa solução passa por agregar várias soluções num só local, um fixer.

Existem hoje já vários exemplos de empresas incríveis que quase todos usamos para ir a qualquer lado, para comprar qualquer coisa a qualquer hora e receber de imediato onde pretendermos, que são casos paradigmáticos disso mesmo: fornecem um serviço simples, rápido e, muitas vezes, sem custos de expedição e com preços muito competitivos.

Chega, pois, o tempo de aplicar o conceito a outras áreas, em dias em que a facilidade e capacidade de flexibilidade é cada vez maior. Atualmente, há cada vez menos um local de trabalho fixo ou dias iguais - aos desafios na prestação de serviços que as empresas já enfrentavam, juntaram-se outros, fruto do novo paradigma laboral. É sempre necessária uma solução fácil, rápida, barata e que se modele à vida e horários de cada um. Se quem atua não o fizer, seguramente que outros verão este desafio e o vão aproveitar!

A transformação digital tem mudado as nossas vidas, com efeitos nas rotinas diárias ou nos processos empresariais. Assim, muitos serviços têm sido otimizados através de uma maior rapidez na resposta, interatividade e integração, facilitando o dia-a-dia e resolvendo os tais problemas de uma forma mais ágil. Há, contudo, ainda muito a fazer para aproveitar todas as potencialidades que a tecnologia tem para oferecer. E é importante que Portugal esteja, cada vez mais, recetivo para este tipo de oportunidades.

Nuno Sobral, CEO da TOOLTO