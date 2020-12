Flexibilidade e segurança nos pagamentos, o futuro do e-commerce

Não há muito tempo, um dos principais objetivos das pequenas e médias empresas portuguesas era escalar o seu negócio para o mundo virtual. Em grande parte dos casos, esse projeto acabou por vir a ser constantemente adiado quer por falta de tempo, recursos ou até de conhecimento para o fazer. Passar do espaço físico para o digital implica dedicação e acima de tudo um conhecimento profundo das necessidades dos clientes, uma vez que, com a mudança para o e-commerce, a única forma de dar a conhecer produtos e serviços é através de um ecrã. Ainda assim, mesmo retirando o espaço físico da equação, os consumidores querem ter uma experiência de compra idêntica, ou até melhor, do que teriam em loja.

O cenário alterou-se radicalmente a partir da primeira vaga da pandemia da covid-19, que obrigou grande parte da população a um período de confinamento. A partir desse instante, e tendo em conta que os consumidores teriam necessariamente de continuar a fazer compras, o e-commerce deixou de ser apenas desejável, para passar a ser uma necessidade absoluta para empresas, de forma a manter o negócio em funcionamento. Volvidos alguns meses desde o início da pandemia, a presença online das empresas é claramente um elemento que veio para ficar: segundo dados da Visa de junho deste ano, foi registado um aumento médio de 20% (1) no volume de compras online em mais de vinte países europeus. A juntar a isto, há também um claro compromisso do consumidor com os pagamentos digitais, sendo os pagamentos contactless atualmente o método de pagamento preferido dos europeus (2).

Esta nova realidade foi, inevitavelmente, o impulso que as PME portuguesas necessitavam para se lançarem no comércio eletrónico, e não só responder às necessidades do novo consumidor, mas acima de tudo garantir a sustentabilidade dos seus negócios.

E agora? O que se segue? Esta evolução na direção de compras online trouxe novas tendências e desafios até então desconhecidos. Gostaria então de me concentrar em dois deles: flexibilidade e segurança nos pagamentos.

Em primeiro lugar, a flexibilidade diz respeito ao número crescente de formas de pagamento disponíveis para o consumidor, como a possibilidade de pagar em prestações em compras feitas online. Esta é uma tendência que já está a ter alguma visibilidade em Espanha e que para além de facilitar o processo de compra, estimula o consumidor a concluir a transação. Exemplo disso é a Klarna, uma Fintech sueca que lançou recentemente em Espanha o sistema "Pague em 3 prestações", que permite ao consumidor dividir o valor da compra em três partes iguais sem juros, que serão cobradas a cada 30 dias. A Visa está também a trabalhar no desenvolvimento de soluções de prestações que visam apoiar os lojistas e consumidores, entre outros, para que possam incluir este sistema de pagamento.

Em segundo lugar, é crucial continuar a garantir a segurança dos pagamentos. E, neste ponto específico, as pequenas e médias empresas terão nos próximos meses de prestar especial atenção a um marco importante na indústria dos pagamentos: o novo regulamento europeu de segurança AFC (Autenticação Forte do Cliente). Este novo regulamento, entra em vigor a 31 de dezembro de 2020, após o termo do processo de moratória. Isto significa que os bancos vão ter de implementar medidas adicionais para evitar fraudes no processo de compras online, o que vai exigir às empresas a adoção de medidas extraordinárias para cumprirem com o novo regulamento e assim evitarem constrangimentos no volume de vendas. A entrada em vigor deste regulamento deve ser considerada pelas empresas como da máxima importância, uma vez que, sem a implementação correta, as transações podem ser recusadas sem justificação para o consumidor.

Como tal, a manutenção de um e-commerce seguro e integrado, depois de concluída a implementação do AFC em Portugal, dependerá maioritariamente de dois aspetos: a tecnologia utilizada para cumprir com os requisitos e a experiência do utilizador. A Visa está ciente de que a capacidade de adaptação das empresas não acontece à mesma velocidade e, muitas vezes, existe um desconhecimento profundo dos passos que devem ser tomados para uma total adaptação aos requisitos europeus. Por isso, e para que a transição se dê de forma suave, a Visa tem vindo a apoiar empresas, prestando informação e incentivando-as a falar com os seus bancos, para que possam integrar o mais rapidamente possível os pressupostos do regulamento. De acordo com a nova diretiva, aquando da conclusão de uma compra online, os consumidores poderão ter de confirmar a transação inserindo 2 de 3 fatores de autenticação: algo que eles sabem (senha ou PIN), algo que eles têm (telemóvel ou outro dispositivo) e uma característica que os identifique, como uma impressão digital ou reconhecimento facial.

A digitalização dos negócios e pagamentos veio definitivamente para ficar. Neste âmbito, é fundamental apoiar as empresas a adaptarem-se à realidade e ao novo regulamento, dotando-as de tecnologia e ferramentas, uma vez que, sem a implementação correta, não será possível processar pagamentos digitais. O processo vai ser sem nenhuma dúvida bastante desafiante, mas no futuro as vantagens vão com certeza suplantar as dificuldades. O objetivo último é que o e-commerce possa continuar a oferecer uma experiência de compra de excelência através de métodos de pagamento flexíveis, convenientes, fáceis e acima de tudo seguros.

1 - VisaNET, junho 2020.

2 - VisaNET, abril 2020.

*Country Manager da Visa em Portugal