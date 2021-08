Floresta e emprego, o ano de todos os testes

Foram anunciados nesta semana mais 45 milhões para a floresta, dinheiro que terá de ser aplicado até 2023. "O deserto não se resolve com mangueiras, mas com árvores", afirmou o ministro do Ambiente e Ação Climática, João Matos Fernandes. Palavras proferidas na mata do Buçaco, local de histórica batalha nas invasões francesas. Desta vez, o conflito não é militar, mas ambiental.

O relatório do clima, conhecido no início da semana, deixou-nos (ou devia deixar) em estado de alerta. As temperaturas vão continuar a subir em toda a Europa e a um ritmo superior ao da média mundial, independentemente dos futuros níveis de aquecimento global, segundo a previsão do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, na sigla em inglês). Os limiares críticos para ecossistemas e seres humanos vão sofrer um aumento de dois ou mais graus até 2100.

Para o secretário-geral da ONU, António Guterres, o relatório sobre o clima publicado pelos especialistas da ONU é um "alerta vermelho" que deve fazer soar os alarmes sobre as energias fósseis que "destroem o planeta". O documento "deve significar o fim do uso do carvão e dos combustíveis fósseis", avisou. Guterres pediu que nenhuma central de carvão seja construída depois de 2021. "Os países também devem acabar com novas explorações e produção deste tipo de combustíveis, transferindo os recursos destes para a energia renovável", acrescentou o secretário-geral da ONU.

O relatório estima que o limiar do aquecimento global (de mais 1,5 graus centígrados) em comparação com o da era pré-industrial vai ser atingido em 2030, dez anos antes do que tinha sido projetado anteriormente, "ameaçando a humanidade com novos desastres sem precedentes". As imagens de inundações e incêndios que enchem as nossas casas através dos jornais, sites e televisões já são fruto das mudanças no ambiente. Como se não bastasse o aquecimento em si, os sorvedouros de CO2 estão a desaparecer. Florestas em várias geografias, como o Brasil, estão ameaçadas e as que resistem começam a ficar saturadas, dizem os entendidos que produziram o mesmo documento.

A floresta e uma gestão eficaz do território, através da agroindústria ou centrais de biomassa, defende o planeta e pode e deve gerar emprego. Esta aposta é estrutural e não conjuntural, porque muito do emprego que se tem mantido em Portugal tem um pitada de ingredientes artificiais - é dependente de apoio do Estado, nomeadamente através de regimes como o lay-off.

Nesta semana ficámos a saber que o emprego cresceu em Portugal no segundo trimestre, ficando acima de 2020 e 2019 (há hoje 4,81 milhões de pessoas a trabalhar em Portugal, são mais 128 mil do que no trimestre anterior). Boas notícias com as quais nos devemos congratular. Contudo, há que preparar já o momento em que, terminados os auxílios, as empresas enfrentarão o momento de todos os testes à capacidade de absorção de postos de trabalho e sobrevivência.