Força de desbloqueio

A maior clareza (na forma e no texto) nos avisos enviados pelo Ministério da Justiça ter-se-ão refletido no aumento do pagamento voluntário das chamadas injunções. Paralelamente, os visados recorreram com maior intensidade aos apoios jurídicos disponibilizados para o esclarecimento e defesa dos seus direitos. Tudo feito com a “prata da casa”, sem consumir recursos adicionais e, no caso em apreço, com um aumento nas receitas. Um excelente exemplo do que deve, e pode, ser feito e que contraria a lógica instalada de que qualquer melhoria no funcionamento da Administração Pública carece de mais recursos, desde pessoas a meios materiais – de que é exemplo a proposta eleitoral do Bloco de Esquerda que prevê o recrutamento anual de mais 20 mil funcionários durante a próxima legislatura. Uma ladainha de pedinchice, como se tudo funcionasse na perfeição, só podendo melhorar com mais meios.

Não quer dizer que não haja serviços que não estejam à beira da rotura (pelo que se vai sabendo, a saúde seria disso um exemplo) a requerer medidas de urgência, o que não significa que, ainda assim, não possa haver progressos na forma como funcionam as várias instituições (basta compará-las entre si!).

Em vez de ficarmos, eternamente à espera das reformas que nunca mais se articulam e, ainda menos, passam à prática, era útil haver incentivos para esta política dos pequenos passos, do já aqui falado “empurrãozinho” que tão bons resultados tem dado em outros países e, pelos vistos, também no nosso. A reforma de fundo seria, neste caso, não se ficar pela mera constatação de que é possível fazer melhor. Seria preciso uma difusão organizada dessas boas práticas, premiando-as.

Neste processo, o Tribunal de Contas (TC) pode ter um papel central. Criar uma unidade anexa (sim, seriam precisos mais meios!) que sistematizasse, e divulgasse, os bons exemplos que vai encontrando na sua atividade de escrutínio, valeria bem a pena. O papel do TC numa administração pública moderna pode ir bem além da tradicional força de bloqueio como, muitas vezes, é visto.

Alberto Castro, economista e professor universitário