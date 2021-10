Fortalecer a ANTRAM e os seus associados numa fase de grandes desafios

Começa hoje no Algarve o 20º Congresso da Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias. A temática em debate, "Desistir não é solução enquanto houver caminho para percorrer", não podia ser mais pertinente, numa altura em que assistimos a um alívio nas restrições da pandemia, associada a uma recuperação do consumo e da economia, mas que simultaneamente nos deparamos com uma cotação em alta dos preços da energia e a uma pressão da sociedade para diminuir a pegada ecológica.

O transporte rodoviário de mercadorias é um setor de extrema importância e o Congresso da ANTRAM é o local privilegiado para reunir os stakeholders do setor, debater a melhor forma de aproveitar as novas oportunidades e de enfrentar os desafios que um mundo em mudança nos obriga, garantindo a sustentabilidade do transporte rodoviário de mercadorias e da atividade transportadora, assim como das diferentes áreas de negócio ligadas ao setor.

É também um momento em que os associados e parceiros podem reforçar laços, conhecer outras experiências e apresentar novas soluções que estão a desenvolver para responder às expectativas de um setor em constante evolução.

Na Cepsa praticamos uma cultura de proximidade e temos comprovadamente a capacidade de escutar opiniões para podermos antecipar as necessidades, solucionar as dificuldades, inovar e reinventar os serviços e produtos que oferecemos, de forma a acompanharmos os novos rumos que a indústria vai tomando, marcada pela sustentabilidade e pelo crescimento das energias verdes.

Na nossa perspetiva, a transição energética é um processo desejável e incontornável, que nos obriga a adaptar às expectativas do mercado através da introdução de novas energias mais sustentáveis, de novos serviços ou funcionalidades, como os cartões frota, desenhados para potenciar uma utilização mais eficiente da energia consumida, e agregando benefícios e vantagens que promovam a competitividade das empresas e do serviço prestado.

Mais do que encontrar soluções individuais, é fundamental que a ANTRAM e os seus associados saiam do Congresso com uma ideia coletiva de futuro para o setor. Uma estratégia conjunta, construtiva e proativa que promova a competitividade e o crescimento das indústrias que o envolvem e que permita responder eficazmente às questões do presente, mas sobretudo aos desafios que o futuro próximo nos coloca, e que será certamente marcado por uma transformação permanente na sociedade em que vivemos.

Rui Romano, Diretor de Rede da Cepsa