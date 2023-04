França antecipa problemas com o modelo social

França é um bom barómetro dos desafios que a Europa enfrenta e das convulsões sociais que se estão a gerar, colocando em causa, não só o projeto comunitário, mas o próprio sistema democrático.

Primeiro foram as manifestações dos "coletes amarelos", um movimento que contestava os impostos sobre os combustíveis fósseis e as emissões de carbono. Tratava-se, pois, de uma reação ao custo social que a transição energética acarreta.

Agora, o caos voltou às ruas de França devido ao aumento da idade de reforma dos 62 para os 64 anos. Trata-se, neste caso, de uma reação à perda de direitos provocada pela erosão do modelo social europeu. Erosão que, por seu turno, é consequência do "inverno demográfico" que se vive na Europa.

É claro que os protestos não podem ser desligados quer das especificidades da sociedade francesa, que tem uma forte cultura contestatária, quer do seu sistema de proteção social, que é muito generoso. Por outro lado, a tensão social está a ser insuflada pela crise política interna, de que é sintoma o facto da subida da idade de reforma ter sido imposta por decreto presidencial.

Mas, para lá das especificidades internas, a contestação em França tem como pano de fundo um problema comum: a insustentabilidade a prazo dos sistemas europeus de segurança social. As pessoas vivem mais tempo e os baby boomers estão a reformar-se, pelo que os impostos e contribuições da população ativa já quase não chegam para pagar pensões, reformas e prestações sociais. Ou seja, o modelo social europeu ameaça tornar-se obsoleto, tanto mais que não há capacidade de renovação geracional na Europa.

A crise inflacionista está, aliás, a mostrar como a manta é curta. O governo português foi forçado a não aplicar a fórmula de cálculo da atualização das pensões, devido justamente à subida da inflação. Isto diz bem da fragilidade do nosso sistema de segurança social, face aos fatores de insustentabilidade, em particular demográficos, que impendem sobre ele.

O sistema carece de uma reforma de fundo e de medidas complementares, como programas mais ambiciosos de promoção da natalidade e políticas de atração de imigrantes. Mas o problema tem sido empurrado com a barriga, para angústia dos jovens que temem por um futuro sem proteção social. Como em França, vão ser eles os primeiros a vir para a rua protestar, se nada for feito. E pode não ser bonito...

