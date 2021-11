Fraude além-fronteiras: como as PME se podem expandir globalmente e permanecer seguras

Um em cada quatro consumidores continuará a fazer compras a partir de lojas online estrangeiras, mesmo depois da pandemia, de acordo com um recente inquérito realizado pela Ipsos , que inquiriu 13 mil pessoas nos maiores mercados de comércio eletrónico do mundo. Esta mudança ilustra que chegou o momento de todos os comerciantes assegurarem que o seu negócio se adapta à nova economia digital e se encontra pronto para competir pelo mercado global de retalho online de mais de 4,28T USD, que se espera que cresça rapidamente nos próximos anos.

A pandemia COVID-19 acelerou consideravelmente uma onda de mudança digital em quase todas as indústrias em três a cinco anos. Ao mesmo tempo, esta onda digital também apresentou um cenário quase ideal para os autores de fraudes online explorarem o medo e a confusão criados pela pandemia como uma oportunidade para se aproveitarem tanto dos consumidores vulneráveis, que são novos nas compras online, como das empresas que os estão a servir. Um recente inquérito a 632 líderes empresariais nos Estados Unidos, realizado pelo Instituto Ponemon e patrocinado pelo PayPal, revelou que as empresas estavam a perder uma média de 4,5 milhões de dólares por ano devido a transações fraudulentas. Outros estudos até mostraram que a cibercriminalidade tornou-se a terceira maior economia atrás dos EUA e da China e irá crescer para custar ao mundo $10,5T anualmente até 2025.

Embora existam vários cenários e táticas de fraude que atormentam as empresas, a maioria dos esforços dos autores de fraudes está simplesmente a aproveitar-se da falta de higiene cibernética. Por exemplo, os criminosos utilizam técnicas básicas como phishing e smishing para atacar tanto pequenas como grandes empresas e adquirir ilegalmente credenciais financeiras ou informações pessoalmente identificáveis. Infelizmente, as PMEs são frequentemente o alvo deste tipo de ataques devido à falta ou aos recursos limitados dedicados à proteção contra a fraude, e as que vendem internacionalmente podem ser expostas a vetores de ameaça ainda maiores, se não tomarem as precauções necessárias.

O que as PMEs podem fazer para ajudar a proteger os seus clientes e o seu negócio?

Embora o potencial de fraude seja elevado nas transações online, ao colocar em prática as ferramentas e processos adequados, os comerciantes podem ajudar a manter os seus negócios e clientes seguros, ao mesmo tempo que reduzem as hipóteses de afogamento nas taxas de chargeback e de perda de receitas. Em baixo estão descritas sete dicas para ajudar a começar.

Mantenha-se em alerta.

Esteja atento a sinais suspeitos, tais como uma encomenda ser maior do que o normal ou receber um número invulgarmente elevado de encomendas internacionais num curto espaço de tempo. Outras "bandeiras vermelhas" incluem encomendas que consistem em vários pedidos para o mesmo artigo ou várias encomendas de clientes diferentes que são enviadas para o mesmo endereço.

Utilize um sistema de verificação de endereços (AVS).

O AVS (address verification system) compara as partes numéricas do endereço de faturação armazenado num cartão de crédito com o endereço arquivado na empresa do cartão de crédito. Esta é uma ferramenta incluída na maioria das soluções de processamento de pagamentos, mas verifique com o seu processador de pagamentos para ter a certeza de que é suportada. Desconfie se um cliente pedir para alterar o endereço de envio depois de a encomenda ter sido paga. Os criminosos podem enviar encomendas a transitários, empresas de expedição, caixas postais ou propriedades vagas para que possam permanecer anónimos.

Exigir o valor de verificação do cartão (CVV).

Está familiarizado com este código de segurança de três ou quatro dígitos impresso nos cartões de crédito. O que pode não saber é que as normas da indústria de cartões de pagamento o impedem de armazenar o CVV (card verification value) juntamente com o número do cartão de crédito e o nome do proprietário do cartão. É por isso que é tão eficaz - é praticamente impossível para os infratores obtê-lo, a menos que tenham roubado um cartão de crédito físico. A maioria dos processadores inclui uma ferramenta para requerer o CVV como parte dos seus modelos de checkout. Utilize-o.

Utilizar software atualizado.

Certifique-se de que está a executar a última versão do seu sistema operativo (SO), pois os fornecedores de SO atualizam continuamente o seu software com patches de segurança para o proteger de vulnerabilidades recentemente descobertas, bem como dos mais recentes vírus e malware. Da mesma forma, instale e atualize regularmente o software anti-malware e anti-spyware de nível empresarial (software antivírus gratuito, de características limitadas e de força de consumo não são suficientes) para prevenir ataques que explorem vulnerabilidades de software desatualizadas. Utilize o software que triangula a localização do cliente com o endereço de entrega e faturação.

Eduque os seus clientes e os seus empregados.

Eduque os seus clientes sobre como podem fazer compras em segurança consigo, não utilizando a mesma palavra-passe em vários sítios, e incentive-os a utilizar uma palavra-passe complexa no seu sítio. Os novos compradores online podem ser muito inexperientes e precisam de ser lembrados dos princípios básicos de segurança. Informe também os seus empregados sobre a importância de proteger os dados dos clientes, pois os criminosos, por norma, procuram fraquezas tanto nos sistemas como nas pessoas.

Escolher o fornecedor de pagamento certo.

Encontre o equilíbrio da confiança do consumidor, uma experiência sem complicações e proteção do seu negócio. Por exemplo, a arquitetura do PayPal requer o que descrevemos como "defesa volumétrica": as nossas grandes capacidades de análise de dados e de aprendizagem de máquinas executam verificações para garantir que uma transação é segura em frações de segundos. Tudo isto ao mesmo tempo que proporciona uma experiência suave ao cliente.

Colabore.

A proteção contra fraudes deve ser feita em parceria com especialistas internos e parceiros industriais. A colaboração pode melhorar o tempo de deteção, reduzindo em última análise os custos financeiros e de marca. Se for afetado por fraude, não hesite em denunciá-la às autoridades.

Em última análise, a gestão da fraude não se resume à gestão da sua exposição financeira ou perda de bens. Na economia atual, construída sobre a confiança do consumidor, é extremamente importante que os seus clientes possam sentir-se confiantes e seguros quando compram consigo.

