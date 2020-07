Fundos comunitários e o papel dos auditores em tempo de crise

Em 2020 estamos a assistir ao início de uma crise como não temos memória. Avizinha-se o maior desafio da nossa geração, com um impacto inevitável em toda a atividade económica. Particulares, empresas, instituições e mesmo o setor público, vão atravessar momentos muito difíceis, para os quais urge desenvolver medidas concretas de auxílio estatal.

Nesta conjuntura pandémica sem paralelo, em que o desenvolvimento, a duração e o impacto dos seus efeitos são imprevisíveis, os Auditores/Revisores Oficiais de Contas podem (e devem) assumir o papel de agentes de confiança, cooperação, colaboração e acima de tudo de compromisso.

Para além do eventual impacto ao nível das contas e na solvabilidade das empresas, para o qual o auditor está particularmente atento, o envolvimento profissional deve, e tem que ser, mais intrusivo e cuidadoso. Estes são novos tempos.

Prevê-se que milhares de milhões de euros sejam concedidos à economia, quer a fundo perdido, quer sob a forma de garantias, sendo essencial o devido controlo de forma a evitar o seu uso abusivo.

Para o efeito, os auditores e revisores oficiais de contas são os profissionais mais qualificados, pelo que devem ser chamados e contribuir para evitar situações de utilização indevida de fundos, que todos, sem exceção, recriminamos. Os problemas devem evitar-se por antecipação e não por reação!

Compete ao Estado, no exercício dos seus poderes, exigir a todos os que venham a usufruir de benefícios a demonstração inequívoca da sua correta utilização. Não dispondo de meios próprios, só através da intervenção de profissionais íntegros, independentes e competentes, se poderá garantir o rigor necessário, salvaguardando os interesses da economia e consequentemente os interesses de todos contribuintes.

O ROC, através da sua participação na validação dos apoios, assumirá a responsabilidade direta pelo uso correto e apropriado do dinheiro público, salvaguardando eventuais situações fraudulentas do passado, às quais não queremos voltar a assistir.

Acredito que o Estado quer salvaguardar a utilização dos dinheiros públicos, assim como acredito que os auditores estão particularmente preparados para o desempenho da sua tarefa de agentes de confiança e credibilização das contas das empresas.

Esperemos que essa intervenção seja uma realidade, pois os rumores de utilização indevida desses apoios já existem, pelo que seria uma irresponsabilidade de todos nada fazer.

Cabe à Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, em representação dos seus profissionais que exercem funções de interesse público devidamente legisladas, reclamar rapidamente junto do poder político essa intervenção. Ciente que ninguém quer cometer os erros do passado, em defesa do rigor e transparência na utilização de dinheiros públicos, acredito que este será o caminho a seguir.

Virgílio Macedo, Revisor Oficial de Contas e Professor de Auditoria no ISCAP – Instituto de Contabilidade e Administração do Porto