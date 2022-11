Fundos comunitários: o início de uma nova era em 2023

Em 2022, já não é segredo que existem vários mecanismos de financiamento (alternativos à Banca) para aceleração dos investimentos das empresas, seja através de fundos comunitários ou de benefícios fiscais. Mas, em 2023, muito muda e podemos mesmo estar perante uma nova era em matéria de fundos comunitários.

Neste caso concreto, vivemos momentos de transição com a coexistência de três programas: o quase "extinto" Portugal 2020, com a execução de projetos até 30 de junho de 2023; o PRR, no qual foram apenas pagos, nos seus 2 primeiros anos, 5% dos 16,5 mil milhões de euros que Portugal irá receber; e o arranque do tão antecipado (embora já atrasado) Portugal 2030, com uma dotação de aproximadamente 23 mil milhões de euros até 2027.

No que respeita ao Portugal 2030, e apesar do mesmo se encontrar ainda em negociação, foi criado, em agosto deste ano, um mecanismo extraordinário de antecipação, que estabelece a possibilidade do recurso a verbas do Portugal 2030 antes da aprovação dos seus Programas Operacionais. Em termos práticos, poderão ser publicadas novas candidaturas ao abrigo dos termos em vigor no Portugal 2020, embora já utilizando a dotação do Portugal 2030, sendo que o primeiro exemplo disto são as candidaturas entretanto lançadas para projetos conjuntos de internacionalização das PME, esperando-se a abertura de mais Avisos nas próximas semanas.

Fica, assim, evidente que iremos entrar numa nova era em matéria de fundos comunitários, sendo que para 2023 teremos, pela primeira vez, a execução a todo o vapor de dois quadros comunitários (PRR e Portugal 2030), com candidaturas que irão desde a I&D até à eficiência energética e descarbonização da indústria, passando também pelo investimento produtivo e internacionalização das PME.

Ademais, 2023 será um ano relevante para as empresas ao nível dos benefícios fiscais, nomeadamente com as alterações estabelecidas pelo OE 2022, onde se destacam o aumento do limite de não tributação abrangido pelo regime Patent Box de 50% para 85%, assim como a criação do IFR para os investimentos realizados em ativos no segundo semestre de 2022. Está também previsto que o OE 2023 contemple o aumento do benefício fiscal associado ao RFAI e, de forma autónoma, sejam introduzidas alterações à lei do SIFIDE.

Este enquadramento fará com que estas fontes "alternativas" de financiamento ganhem um papel cada vez mais relevante no contexto estratégico das empresas. São novas oportunidades para as empresas nacionais crescerem e, com elas, também a economia nacional. Uma nova era de fundos comunitários está prestes a arrancar e não podemos perder este comboio.

Ricardo Araújo Guerreiro, Senior Account Manager da Ayming Portugal