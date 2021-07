Futebol brasileiro bebe Red Bull

Red Bull Bragantino © Photo by Nicolas Aguilera / AFP

Um dia, num junho de outro ano qualquer, Jorge Jesus disse que o único campeonato europeu a decorrer era o Brasileirão. Confusões geográficas à parte, o treinador português - que tem estatuto de mito no Brasil e no Flamengo, a propósito - tem razão. Não há chuva, sol, Copa América ou Europeu que parem o campeonato brasileiro. A edição de 2021, aí está, a ferver, como sempre.

E há dois dados desportivos em destaque no topo da tabela: para começar, dois outros portugueses, Abel Ferreira e António Oliveira, o filho do Toni, brilham do outro lado do Atlântico ao serviço de Palmeiras e Athletico Paranaense, ambos no topo da tabela; e, para concluir, o novato Red Bull Bragantino não para de ganhar a clubes históricos.

Pois é, o Brasil é a última porção de terra conquistada pelo projeto desportivo do gigante das bebidas energéticas. A receita da Red Bull no único país pentacampeão mundial de futebol começou por dar errado: fundou o Red Bull Brasil, com sede em Campinas, cidade cuja área metropolitana supera os três milhões de habitantes, mas não conseguiu erguer o clube das profundezas da Série D, a última das divisões nacionais brasileiras.

Fez então parceira com o Bragantino, clube de Série B com história razoável, e ganhou asas: venceu essa mesma Série B, em 2019, manteve-se sem percalços na Série A, a elite, em 2020, cujo topo da tabela vai namorando este ano para preocupação de Flamengo, Palmeiras e mais uma mão cheia de gigantes.

A receita tem sido apostar em promessas dos clubes maiores, sedentos de vender uma joia ou outra para equilibrar os balancetes. "Apostar" é eufemismo para "investir pesado", no caso, mais de 150 milhões de reais, ou seja, perto de 25 milhões de euros.

De resto, um CEO jovem, qualificado e criativo, Thiago Scuro, e um treinador igualmente jovem, qualificado e criativo, Maurício Barbieri. Entre eles um não tão jovem coordenador técnico, de experiência acumulada como olheiro do Arsenal, de Arsène Wenger, ou do Manchester United, dos tempos de José Mourinho.

Está a resultar, como nos casos do Red Bull Leipzig, cada vez mais a némesis do Bayern na Alemanha, ou do original Red Bull Salzburgo, pluricampeão austríaco. Só faltará os brasileiros largarem o seu inseparável chope, leve e gelado, e optarem por tomar o energético na praia.