Futuro do ESG: os pessimistas vão ficar desapontados

Depois de vários anos daquele que parecia ser um impulso imparável para o ESG, o espaço de investimento sustentável testemunhou um debate intenso em 2022. Muita desta incerteza surgiu devido à postura política nos EUA, à medida que a divisão entre os movimentos anti-ESG e pró-ESG alargou. Neste contexto, é pouco provável que o pessimismo esmoreça ao longo deste ano, com o aproximar das eleições presidenciais norte-americanas de 2024.

É importante ressalvar que as dinâmicas do mercado também desempenharam um papel de destaque na intensificação do foco no ESG, uma vez que indústrias que normalmente não estão alinhadas com estas práticas - o caso do petróleo e do gás - tiveram fortes ganhos devido à invasão russa da Ucrânia. Isto pode ter tentado alguns investidores a desvalorizar os seus objetivos de sustentabilidade a longo prazo, numa tentativa de alcançar o lado positivo a curto prazo.

Apesar deste cenário, continuo confiante nas perspetivas de longo prazo sobre o investimento sustentável; não é expectável que estes aspetos negativos reflitam a realidade da situação, pelo menos fora dos EUA. Na realidade, a integração dos critérios sociais, ambientais e de governação corporativa nas decisões de investimento está a tornar-se cada vez mais generalizada ao nível global, impulsionada tanto pela atividade reguladora, como pelas preocupações do mundo relacionadas com a sustentabilidade. Um estudo realizado pelo Dow Jones, em setembro de 2022, mostrou que o investimento ESG deverá mais do que duplicar nos próximos três anos, enquanto 66% dos líderes financeiros nomearam os critérios ESG como o principal motor para um crescimento sustentado a longo prazo.

Os ventos favoráveis à revolução reguladora do ESG não mostram sinais de abrandamento. Ao nível mundial, um número crescente de jurisdições está a introduzir regras e taxonomias que regem os investimentos ESG e a divulgação de informações sobre as empresas, algo que já acontece no Reino Unido, EUA e Singapura. Estas são frequentemente inspiradas nas diretivas comunitárias existentes - tais como a SFDR, a Taxonomia Verde da União Europeia e a CSRD. Espera-se que as iniciativas regulamentares em curso aumentem a procura por parte dos investidores para que as considerações ESG sejam levadas em conta, quer indiretamente, quer - como no caso da regulamentação MiFID da UE no ano passado - determinando diretamente as preocupações de sustentabilidade como parte de uma sessão de aconselhamento sobre investimento.

Ao mais alto nível, embora a COP27 não tenha sido universalmente considerada um sucesso, foi acordado o Quadro Global de Biodiversidade Kunming-Montreal, que provavelmente irá inspirar a nova legislação nos próximos anos. Já foram promulgados vários regulamentos de sustentabilidade importantes, tais como a nova lei da UE sobre produtos sem desflorestação, que também exige salvaguardas em matéria de direitos humanos e a Lei de Prevenção do Trabalho Forçado Uyghur, nos EUA.

Com questões como o clima, biodiversidade e direitos humanos no topo da agenda das autoridades, as empresas incapazes de estar à altura do nível crescente de diligência necessária serão cada vez mais excluídas dos maiores mercados do mundo. Isto representa riscos para os investidores, o que significa que continuará a ser imperativa uma análise exaustiva aos desenvolvimentos do ESG. Mesmo sem estes ventos regulamentares favoráveis, o poder da opinião pública não deve ser subestimado. À medida que somos cada vez mais confrontados com visões de eventos climáticos extremos e perda de biodiversidade, é provável que os investidores se tornem mais conscientes da ligação entre os seus investimentos e os fatores de sustentabilidade. Quanto aos investidores institucionais, embora tenhamos visto alguns casos de retrocesso em termos de compromissos climáticos, estes foram esmagadoramente anulados pelo número de entidades que procuram reforçar os seus compromissos nesses mesmos âmbitos.

O rótulo é inconsequente; à medida que 2023 avança, a longa discussão em torno do termo "ESG" irá continuar - particularmente com a sua politização em curso nos EUA. No entanto, sem um consenso numa classificação alternativa à abrangência atual dos critérios ESG, não se pode esperar qualquer alteração a curto prazo ao status quo. Em qualquer caso, independentemente da terminologia que venha a ser aplicada, a ascensão do investimento sustentável não está aqui só para ficar, irá inclusive acelerar.

Eric Pedersen | Diretor de Investimentos Responsáveis no Nordea Asset Management