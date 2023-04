Futuro do seguro automóvel depende do poder de personalização do produto

A incerteza e a instabilidade fazem parte do mundo como o conhecemos hoje. As consequências do início de uma nova década demarcada por uma pandemia e uma guerra fazem-se sentir a nível económico e social. Mas, se numa mão observamos os impactos do aumento da inflação, que faz aguçar os melhores métodos de poupança, na outra vemos crescer novas e acertadas preocupações com o futuro do planeta.

Existe uma notável vontade de contribuir para a redução das emissões de CO2, e no setor da mobilidade esta tendência é clara. Num estudo desenvolvido pela Liberty Seguros na Europa, divulgado em fevereiro último, 23% das pessoas admitem que comprar um carro mais económico em termos de combustível e manutenção é uma opção - sendo que mais de metade do total dos inquiridos (65%) consideram o valor dos carros elétricos e híbridos como um fator dissuasor para a compra desse tipo de automóveis, quando comparado com veículos mais poluentes. Uma vontade comprovada também pelos dados divulgados pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP), que mostra que os automóveis elétricos ou híbridos representam já 15% do total de vendas de ligeiros de passageiros em Portugal, ainda que o parque automóvel nacional seja um dos mais envelhecidos, comparado com a média europeia.

Mas num mundo de incertezas e mudanças, garantir segurança e acompanhamento em todas as fases da vida e de consumo é imperativo. A personalização continua a ser obrigatória, mas o mercado pede mais. O foco deverá estar sempre nas pessoas e em produtos que se adaptem no preço e nas coberturas, que estejam presentes nos canais necessários, que não se tornem obsoletos, e que deem acesso a todos, não deixando ninguém de fora, aplicando a tecnologia de forma inteligente.

As seguradoras precisam de encontrar formas de garantir rentabilidade, num momento em que se veem confrontadas com a difícil equação: forte pressão dos preços do mercado versus o incremento significativo dos custos com sinistros, e continuar a crescer. As seguradoras que, como a Liberty Seguros, investiram nos últimos anos na experiência dos clientes e construíram melhores e mais avançadas formas de trabalhar, conseguem resolver de forma exímia este cálculo.

Graças ao investimento em processos tecnologicamente mais avançados, como a cloud computing, é possível trabalhar de uma forma muito mais ágil, eficiente e rápida, com menos dependência das nossas próprias infraestruturas e com o apoio de parceiros. Com dados e análises, as seguradoras aumentam a precisão dos modelos de risco e prevenção de sinistros, desenvolvendo, ao mesmo tempo, um seguro mais preditivo e evolutivo. Isto também será impulsionado pela 5G e pela crescente conectividade dos veículos.

Todos os setores da economia devem olhar para a sustentabilidade com especial atenção. Um negócio também ele sustentável, eficiente e rentável é um negócio capaz de se transformar rapidamente e de gerar um impacto positivo; um negócio que atrai e nutre talento e que é exemplar nas suas decisões. Estamos a caminhar para outro ano desafiante, mais uma vez, mas com as ferramentas certas para o conduzir, a par com os clientes, por um mundo melhor.

José Luis Garcia, Product Leader da Liberty Seguros na Europa