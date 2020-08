Futuro pós-covid: o ponto de inflexão da inteligência artificial e dos dados

O mundo será diferente no pós-Covid. Será diferente para as pessoas, para as empresas, para a sociedade. Todas as crises globais trazem inegáveis e sérias dificuldades, abalam, criam momentos dolorosos e difíceis de ultrapassar e esta realidade que estamos a atravessar não será exceção.

No entanto, estes são também momentos de novos desafios e de novas oportunidades, muitas vezes de mudança, de tomar aquela decisão deixada em standby, de avançar com aquele plano. Para as empresas, empreendedores, centros de conhecimento e universidades este é o tempo de apostar na inovação, na transformação e sobretudo na cooperação.

Perante estas mudanças e uma nova realidade, é esperado que a tecnologia tenha um papel cada vez mais importante na definição do futuro, e que se assista a um crescimento de empresas tecnológicas, assim como a um crescimento da importância da tecnologia nas empresas. No entanto, se até aqui a cooperação entre empresas e instituições já era algo importante para a inovação e desenvolvimento, a partir de agora assume-se cada vez mais um instrumento estratégico face à complexidade, incerteza e globalização em que vivemos.

Poucas serão as empresas que sobreviverão sozinhas, como lobos solitários, e aquelas que se comportarem como lobos alfa (e aqui cabem, por exemplo, as tech market and IoT leaders) terão dificuldades de sustentação, custos de crescimento tecnológico “insuportáveis” e elevado risco de perda de velocidade tecnológica e consequente crescimento económico. O passado recente tem demonstrado esta tendência. Parece claro que aquelas que cooperarem e coabitarem em “alcateia tecnológica” verão reduzidas as necessidades de investimento, acelerado o acesso a tecnologias inovadoras e o seu crescimento exponenciado, seja em produtos e / ou serviços. Esta classificação pode ser percebida e explorada em “IoT, Inc”, de Bruce Sinclair. Recomendaria a leitura para quem envereda pela tomada de decisão suportada pelo conhecimento.

O combate a esta pandemia global veio também reforçar a consagração da IoT, um mercado que valia 150 mil milhões de dólares em 2019, e que se estima chegue aos 243 mil milhões em 2021. Ainda é cedo para afirmarmos com base em dados concretos que a pandemia impulsionou fortemente a transformação digital, porém, não restam dúvidas de que o recurso às soluções e ferramentas tecnológicas foram, e têm vindo a ser, fundamentais para dar resposta à continuidade e retoma da atividade económica das empresas, como é o caso do teletrabalho e das várias plataformas que permitiram manter alguma da normalidade da atividade de determinados setores, como também na importância que a tecnologia assumiu no rastreio de cadeias de transmissão, nos pagamentos contactless e até na “Saúde 4.0”, o que só foi possível graças a diversas aplicações da IoT.

Entre as várias tecnologias, existem dois assuntos que claramente vão moldar o futuro próximo e ter um impacto cada vez mais significativo nas empresas, nas pessoas e na sociedade em geral, são eles a Inteligência Artificial e os dados. Não se tratam, de facto de temas novos, já há muito que ouvimos falar sobre eles, aliás Sundar Pichai, CEO da Google e da Alphabet foi dos primeiros a defender que a Inteligência Artificial é uma das coisas mais importantes em que a humanidade está a trabalhar. É mais profundo do que…a eletricidade ou o fogo”, sobre a importância dos dados, disse Qi Lu, Computer Scientist da Microsoft, que “são o recurso mais valioso da atualidade – The new oil”. Dois gurus da tecnologia que têm vindo a mostrar e a defender a forma como estes dois tópicos estão muito interligados e a forma inevitável como as nossas vidas serão por moldadas por eles em poucas décadas. Se o caminho já fazia nesse sentido, a pandemia deixou ainda mais evidente, na prática, a importância da utilização de cada uma destas tecnologias como ferramentas não só para a adaptação e respostas por parte das empresas às exigência desta nova realidade, mas também para transformação e competitividade dos seus negócios.

Seremos a partir daqui uma sociedade cada vez mais conectada, uma conectividade que estará nas pessoas, nos produtos, nas fábricas, nas empresas, na saúde, no ensino, na segurança, nas cidades…um pouco por todo o lado. Sob o ponto de vista empresarial, entender estes dados é a grande oportunidade que as empresas têm de extrair efetiva inteligência e de aumentar a competitividade. Os dados serão o novo combustível que promoverá uma explosão de serviços, produtos e diferente forma de viver, através da Inteligência Artificial (atualmente nos domínios do Narrow AI e General AI, e no futuro, que apaixona e amedronta o ser humano, a AI surpassing humans), mais concretamente das subclasses de machine learning, deep learning e visão artificial.

O atual investimento anual global em IA machine learning / deep learning chegará aos 7 biliões dólares, 58% do investimento total, e em visão artificial aos 3,5 biliões de dólares, 29% do investimento. Estes números mostram a tendência global dos lobos alfa e lobos em alcateia, onde as maiores empresas tecnológicas estão a investir e a preparar o futuro, e não há dúvida que irão moldá-lo.

No processo de transformação que vivemos e que é global, essa transformação deve ser cada vez mais articulada entre os vários agentes económicos, a cooperação entre empresas conduz à partilha de recursos e experiências, potenciando resultados numa lógica colaborativa e não competitiva. Neste IoT global, o caminho da retoma tem também de ser feito de parcerias, alianças e até aquisições.

As empresas que optarem por não investir em projetos de I&D e na inovação tecnológica arriscam-se a ficar para trás durante os próximos anos. É por isso, que também nós em Portugal, temos que nos preparar, ainda mais, no sistema de ensino, no investimento e na transformação das empresas para esta realidade tecnologia e este novo futuro que já começou.

António Pereira, plant manager na Bosch Security Systems Ovar