Garantir a Eficácia em Teletrabalho

Independentemente de o regime de teletrabalho ter vindo para ficar ou representar apenas uma adaptação ao contexto atual, as empresas devem adaptar as suas políticas de modo a cobrir as alterações aos métodos e processos de trabalho. Alguns passos essenciais que o vão ajudar a regulamentar o regime de teletrabalho na sua empresa são os seguintes:

1. Garanta que os colaboradores têm acesso a ferramentas de comunicação e de trabalho colaborativas, essenciais para manter a produtividade fora do escritório. Não menospreze o investimento em formação nestas ferramentas;

2. Assegure-se de que todos os colaboradores reúnem as condições necessárias para trabalhar desde casa, tanto a nível de equipamentos como de acessibilidade compatíveis com as necessidades da função (exemplo: conexão de internet). Disponibilizar os recursos do escritório (cadeiras, monitores, câmaras web) ou oferecer um subsídio para este fim pode ser uma boa solução;

3. Crie um repositório de conhecimento partilhável com toda a organização para que as informações e políticas da empresa sejam facilmente disponibilizadas e consultadas por todos. Pode utilizar a intranet corporativa ou uma ferramenta de gestão de conhecimento para este fim. Este repositório deve ser atualizado regularmente;

4. Não assuma que sabe o que os seus colaboradores querem/precisam. As necessidades de cada um são individuais e, neste contexto, altamente voláteis e até imprevisíveis. Ausculte os colaboradores através de surveys e obtenha feedback regular para auscultar as necessidades individuais. Os benefícios extrassalariais e o salário emocional são ainda mais relevantes neste contexto; recorra a dados concretos para tomar decisões e perceber onde investir;

5. Mantenha a proximidade: faça reuniões semanais com as equipas e aproveite para monitorizar e organizar o volume de trabalho entre todos;

6. Adapte as políticas de acolhimento, recrutamento, formação e compensação e benefícios à realidade atual. Garanta que estas são do conhecimento de todos os colaboradores recorrendo a formações, sempre que necessário;

7. Ausculte o clima da organização e assegure-se de que a cultura e os valores da empresa se mantêm vivos e alinhados com a estratégia corporativa. Encoraje as chefias a perscrutar as suas equipas para perceber como estas se sentem. Ofereça apoio de saúde mental, se necessário;

8. Invista em momentos de descontração informais tanto regulares em equipa como team buildings virtuais com toda a organização.

Por último, mas não menos importante, seja transparente na gestão das expectativas dos colaboradores e comunique atempadamente que regime de trabalho será adotado no pós pandemia.

Rita Amaral, senior consultant da Área de Consultoria da Neves de Almeida HR Consulting