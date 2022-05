Gás: o combustível fundamental para Portugal e para a Europa

A "Fatura Energética Portuguesa 2021", documento publicado pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) no final do passado mês de abril, mostra que Portugal, apesar de, em 2021, ter importado menos 0,8% do volume verificado em 2020, pagou 70% mais pelas importações de gás com um custo total de 1,73 mil milhões de euros. No global, o saldo importador de energia de Portugal, em 2021, é o mais alto dos últimos sete anos, reflexo, principalmente, do aumento dos preços internacionais dos produtos energéticos (petróleo bruto e refinados, gás natural, eletricidade e carvão).

Já em 2022, com a Guerra na Ucrânia e tudo o que esta representa para o mercado energético (e não só), a perspetiva deve ser cautelosa e, por isso, é cada vez mais o momento de fazer acontecer o futuro hoje, apostando em soluções que permitam reduzir a dependência energética nacional com recurso a combustíveis mais eficientes, mais limpos e, consequência da sua crescente maturidade, mais acessíveis e, por isso, mais competitivos para o país, para as empresas e para os cidadãos.

Na semana em que os ministros da Energia da União Europeia discutiram a necessidade de garantir soluções que permitam assegurar preços acessíveis a todos os membros da União e a necessidade de cooperação entre países, fica evidente que, hoje, a agenda energética renovável é, mais que uma escolha, uma necessidade urgente. Isto tem levado especialistas, decisores e mercado a avaliarem os gases renováveis, como o biometano e o hidrogénio verde, como alternativas efetivas e imediatas que podem contribuir para a descarbonização da indústria e da mobilidade, representando uma oportunidade ímpar para ultrapassar os desafios energéticos e para a transição energética que o país precisa.

O passado recente apostou significativamente no setor elétrico e hoje percebe-se que o setor elétrico também é extremamente dependente do gás, que vem substituir o carvão e o petróleo. A realidade vem recentrar o papel do gás e evidenciar o quão insubstituível é na matriz energética europeia e o quanto os agentes do setor gasista podem contribuir para que se torne verde, com uma produção endógena, necessária para a independência energética de Portugal e da Europa.

As eficiências consideráveis que os gases renováveis permitem, ao nível do impacto ambiental evitado, mas também ao nível da redução de custos, com consequente benefício para a competitividade das empresas e para a poupança das famílias, podem alterar o paradigma nacional de forma mais célere e com melhores resultados em toda a escala.

Na mobilidade a utilização de gases renováveis, como o biometano e hidrogénio, podem ter um papel decisivo na substituição de combustíveis de origem fóssil, contribuindo para utilização de resíduos em processos de economia circular que podem ser desenvolvidos em diversas geografias do país.

Processos que nascem da inovação, da investigação e da criação de conhecimento que as empresas têm vindo a desenvolver, fazendo, também, a sua parte na construção de soluções que já têm, e que poderão ter muito mais, impacto positivo na competitividade da economia e nos orçamentos das famílias. Continuar a apostar no investimento para a inovação e para o desenvolvimento é, sem dúvida, uma variável inquestionável para o sucesso do caminho.

Finalmente, a necessidade de capacitar Portugal com a possibilidade e exportar energia e de aumentar o acesso ao gás. A terceira interligação energética entre Espanha e França, defendida hoje novamente por Portugal na reunião extraordinária de Ministros da Energia da União Europeia, há muito que é encarada como uma possibilidade para fazer reduzir os preços. Hoje isso torna-se ainda mais evidente: mais interligações significam mais liquidez no mercado e melhores condições competitivas.

Nuno Moreira, CEO Grupo Dourogás