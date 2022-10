Gatinhos nos acudam

Dizer que a China é o modelo para o futuro rapidamente se tornou o cliché do século XXI. Na década de 2000, todos o apregoavam. Desde os capitalistas, levados pelo fascínio da globalização e ascensão de mercados emergentes, aos anticapitalistas, iludidos pela fantasia de um comunismo de mercado - uma evidente contradição, mas que muitos tomaram como real. A crise de 2008, entretanto, apenas veio reforçar esta ilusão. Recordo-me de Žižek encher a boca com as supostas lições de capitalismo que os comunistas orientais davam aos capitalistas do ocidente.

Contudo, o tempo gosta de pregar partidas à medida que passa e, vinte e dois anos passados, os investidores não podiam estar mais relutantes. A dívida chinesa aumentou na última década e a taxa de desemprego também acusou o toque. Sobretudo, há uma desconfiança relativa a questões estruturais. A China é refém do investimento externo. Quanto ao foro interno, um quinto do seu PIB provém da indústria do betão - como se pode sequer tentar liderar o mundo assim?

Em 2004, Tim Clissold publicou o Mr. China, sobre como orientou um trader de Wall Street, levando-o a perder 400 milhões de dólares em terras chinesas, e o que teve de fazer para os recuperar. A obra centra-se em diferentes padrões de cultura e acaba por dar uma visão positiva. Nem todos, porém, tiveram essa experiência. Muitos perderam sem nada recuperar. Um dos mais notáveis perdedores foi Soros, cujos investimentos lá ficaram bloqueados. Estava à espera de quê? Num país comunista, o partido fala sempre mais alto que o mercado e o direito comercial.

Hoje, parece ter aprendido a lição. Farta-se de avisar os investidores ocidentais, incluindo a BlackRock, para que não apostem na China. Na opinião de Soros, "Xi não compreende como funcionam os mercados (...) vê todas as companhias chinesas como instrumentos do Estado e do Partido". Ora, por mais que eu repudie o bilionário da nova esquerda, e sua péssima influência na cultura e política ocidentais, vejo-me forçado a, neste aspeto, concordar totalmente com ele.

Todo o desenvolvimento chinês tem como prioridade exclusiva a manutenção do regime, o resto é conversa... incluindo os alegados compromissos de carbono zero para 2030 ou, quiçá, para o ano 3000. A contabilidade das empresas chinesas é tão fiável quanto uma caça aos gambozinos. E por mais que falem no consumo interno, como motor da economia, quem pode acreditar nessa canção baladeira? Tal consumo depende da classe média que o ocidente, direta ou indiretamente, lá fez despontar. A mesma classe que, historicamente, sempre atemorizou qualquer regime totalitário, e que Xi Jinping jamais permitirá que cresça além do estrito controlo estatal.

A política covid-zero é emblemática da obsessão de controlo que o partido comunista chinês tem exercido sobre a população. Em pleno 2022, o regime mantém as restrições e vigilâncias que o mundo implementou no auge da pandemia, elevando-as à enésima potência. Já a propaganda somente justifica o desespero, não dando azo a qualquer alívio nos próximos tempos, independentemente da miséria, caos económico e consequente drama social que os confinamentos geram.

Inaugurado a 16 de outubro, o 20º Congresso Nacional do Partido Comunista Chinês terá como função a mesma de sempre: reforçar a unidade do partido em torno do líder, Xi Jinping. As implicações desta centralização são evidentes e, porventura, irreversíveis. Mas, as elites chinesas preferem, de longe, a perpetuação do seu regime totalitário, com uma economia planeada e executada de cima para baixo, a prosseguir os trilhos de abertura e progresso que levaram ao despontar da perigosa classe média. Adivinha-se, portanto, um fechamento mais estrito ao mundo ocidental - que sempre foi o motor financeiro e económico do país - e consequente regresso ao marasmo comunista.

Voltando ao cliché, quando as elites ocidentais começaram a investir na China, tinham a esperança de um retorno; seria esta a nação mais apta a converter-se na força motriz de uma nova ordem mundial unipolar. Sucede que o Partido Comunista Chinês nunca teve outra estratégia senão aproveitar-se do investimento externo para, não só fazer crescer o país, mas capacitá-lo de maneira a que se transformasse no instrumento revolucionário perfeito, ao serviço de uma ordem mundial alternativa, sob o comando de Pequim.

Terá sucesso? Sem uma economia que funcione, será difícil. Este, aliás, é o dilema de Xi. Abrindo a China ao estrangeiro, terá de se conformar com a unipolaridade de um mundo nas mãos do ocidente. Fechando-a, terá nas suas próprias mãos uma nação vetada à miséria económica e repressão totalitária. Não que a desgraça do povo o belisque, mas belisca-o a redução drástica de meios económicos e financeiros para edificar desde Pequim qualquer tipo de ordem geopolítica.

Resta-nos, portanto, aguardar e ver o que nos reserva o futuro. O que é como quem diz: rogar a todos os gatinhos e gatinhas da sorte (Maneki Neko), de todas as cores, tamanhos e feitios, para que, nas próximas décadas, o nascer do sol não traga consigo os ventos de uma gigantesca Coreia do Norte. Afinal, quer a nascente quer a poente, já estivemos bem mais longe de tal acontecer.

Economista e investidor