Geração mais qualificada de sempre não sabe inglês

O injustificado alarido em torno da prisão pelas autoridades sul-africanas do ex-banqueiro fugitivo João Rendeiro veio revelar deficiências relevantes no sistema judicial português, nomeadamente no Ministério Público português e no plano de estudos jurídicos seguidos em Portugal.

Soube-se que as autoridades portuguesas não conseguiram enviar rapidamente a informação necessária às autoridades sul-africanas porque ... os juristas do Ministério Público não sabem escrever em inglês e porque no nosso país não existem disponíveis tradutores especializados em direito.

Esta situação ocorre quando Portugal faz parte há mais de quarenta anos da União Europeia que emite as suas diretivas em inglês e sendo estas a principal fonte do Direito português. A grande maioria das nossas Leis são transposições das Diretivas europeias. Com tão grande peso do direito escrito em inglês é extraordinário que o país não disponha de um leque alargado de tradutores especializados, nem que os seus advogados e juristas não saibam inglês jurídico.

Eis como o ridículo discurso da geração mais qualificada de sempre, que é sempre verdadeiro pois desde a emergência do primeiro ser humano nunca houve uma geração menos qualificada que a anterior, se revela completamente deslocado e caricato ... a geração mais qualificada de sempre não domina a língua franca da atualidade.

E quando se diz que não sabem inglês não pretendemos dizer que os juristas e advogados do Ministério Público não sabem dizer bom dia, nem perguntar uma direção durante as férias nas Antilhas, mas que não sabem o inglês que deviam saber, o que é essencial para a sua profissão.

Era, pois, urgente, que nenhum estudante se pudesse licenciar em Direito sem dominar o inglês jurídico. Para que a próxima geração de advogados e juristas possa entender as Leis que vigoram na União Europeia e no nosso país.

Também vimos a Justiça sul-africana, mesmo de baixo de tremendas limitações materiais, cortes de eletricidade, saber imediatamente o que fazer e agir em conformidade - transferindo o julgamento para outras instalações para, dessa forma, salvaguardar os direitos dos arguidos e para não prolongar tempos de prisão não justificados. Eis algo com que a justiça portuguesa devia aprender.