Portugal tem um problema de produtividade. Já aqui o escrevi bastas vezes. A distribuição do rendimento poderia ser diferente, mas uma melhoria sustentada do bem-estar coletivo depende do crescimento da produtividade. O consenso acaba aqui. Quando se pensa em atacar o problema, muitos atores económicos "sacodem a água do capote": a baixa produtividade deve-se aos outros, em especial aos custos de contexto e às políticas públicas (erradas). Mesmo dando de barato que a envolvente deixa a desejar, é legítimo perguntar: não poderíamos, ainda assim, fazer melhor? E quem, melhorando, poderia ter mais impacto? A minha resposta é que há margem para melhorar, sendo as empresas os atores com o maior potencial de impacto.

Foquemo-nos na maioria das empresas portuguesas: as de natureza familiar. Alguns estudos internacionais sobre processos de gestão (na fixação dos objetivos de curto, médio e longo prazo; na recolha e uso da informação no controlo e planeamento; no recrutamento, formação e incentivos aos trabalhadores) evidenciaram que as empresas familiares têm, em média, práticas menos elaboradas do que os seus concorrentes. Segmentando, conclui-se que se as empresas tiverem uma gestão profissional (e isso não significa que não seja da família, mas que o lugar não é herdado) a diferença desaparece. Familiar não é anátema. Dado adicional importante: as empresas com melhores práticas têm melhor desempenho.

Uma forma de motivar a mudança é facilitar a comparação com as melhores, entre aquelas que sejam mais parecidas com a empresa em causa. Multiplicar os estudos de casos e a sua difusão ajuda. Neste contexto, o Manual de Gestão de Empresas Familiares, de Luís Todo Bom, cuja 2.ª edição, bastante alargada e melhorada, foi há pouco editada, é um instrumento útil: não só identifica um conjunto de questões críticas na gestão desse tipo de empresas, propondo formas de as abordar, como simula um caso que permite ver a aplicabilidade das ferramentas estudadas. É uma check-list guiada, e fundamentada, relevante para quem tem a ambição de crescer.

Alberto Castro, economista e professor universitário