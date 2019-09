Gestos que marcam

Na mesma data em que nasceu João Vasconcelos, a Startup Lisboa entregou o Prémio João Vasconcelos a uma empreendedora. Se o João ainda estivesse entre nós teria gostado de participar, mas acima de tudo gostaria de ver entregue a uma mulher um prémio com o nome dele. Era um defensor do papel das mulheres na economia e no país e nutria pela sua própria mulher, uma empreendedora, uma admiração sem fim. Para ele a meritocracia era um valor a preservar. E a capacidade de empreender, de inovar, de fazer pontes eram os seus alimentos diários.

O ex-secretário de Estado da Indústria deixou saudades no ecossistema dos empreendedores, a que o Dinheiro Vivo chama Fazedores há já quase oito anos. Agora, o seu legado fica ainda mais perpetuado com a entrega da distinção a Daniela Braga, líder da startup DefineCrowd. Quando a lançou, em 2015, pediu uma reunião ao então diretor da Startup Lisboa, João Vasconcelos. Não tinha agenda, mas lá arranjou uns minutos… Mesmo com o tempo contado, o João tinha sempre tempo para o que era importante.

Os gestos importam e muito. O ecossistema fazedor reconheceu o da Startup Lisboa e do Miguel Fontes, seu atual líder. Os portugueses sofrem muitas vezes de memória curta, mas há boas exceções como esta.

No caso que marcou a semana noticiosa, o do roubo das armas em Tancos, é saudável para a democracia que a memória também não seja curta.