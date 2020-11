Good morning America! Não, não é a pujante voz do saudoso Robin Williams, mas lembra a divisão e a incerteza dos tempos do Vietnam. O apocalipse não é agora, nem sabemos ainda onde este rio vai desaguar. A interrogação persiste: quem vai comandar o barco nos próximos quatro anos?

A noite foi longa, cansativa e poucas respostas nos iluminaram. Uma da manhã, duas da manhã... A madrugada desgasta e leva todos à loucura, as Doce ecoam nas nossas cabeças, quem sabe onde isto vai parar. Fiquemos atentos a ouvi a rádio no ar, porque o relato deste confronto ainda não terminou.

Biden assumiu cedo a liderança no caminho pelos tão desejados 270 votos no Colégio Eleitoral. Assim como cedo percebeu que a eleição não seria um calmo passeio na Disney World, visto que na Florida não há espaço para ingenuidades. E o valioso Ohio, que tantas eleições já definiu? Cobre-se de vermelho novamente. Sonhar no Texas? Não se sonha, quando se tem que ficar acordado. A Costa Azul trouxe um lado mais pacífico como se esperava, no entanto tudo não passava, como seria de esperar, de uma falsa sensação de segurança.

Tic tac, tik tok, o tempo passa, os efémeros momentos permanecem, guardados para sempre na História e nas histórias das nossas redes sociais. Alerta especial, nada a proclamar, too soon to call. Não há fumo branco, neste nevoeiro e nada é claro, claro é só mais um falhanço das sondagens e branca a noite que passámos. Frustrante e previsível, como um mediano filme americano de domingo à tarde.

Entretanto, Joe aparece, ladeado por Jill, no Delaware e pede paciência. Os americanos terão que esperar horas, dias, ou talvez quatro anos. Com o seu sorriso de um galã pré-octogenário, assume-se confiante e sóbrio, quem decide os resultados são os eleitores, parece o básico numa democracia.

Por sua vez, ainda com folgo depois de um grande sprint nos últimos dias, Donald protesta a plenos pulmões no Twitter, lançando a grave acusação que estão a tentar roubar as eleições. Pouco depois, apresenta-se aos seus discípulos na Casa Branca, garantindo que vai salvaguardar a integridade das eleições, assumindo a seu jeito a vitória, e puxando a carta do Supremo. Já é um esforço heroico ser republicano e não construir uma dinastia, com tantos potenciais sucessores, não seria oportuno pedir para ser democrata - pelo menos Pence nada dirá. Parece que quem tem os códigos pode lançar os foguetes.

Era uma vez na América, que bela história de 1984 e de hoje, onde todos os olhos estão postos e muita ação se desenrola. Orwell também já há muito discorria extensas prosas contra o autoritarismo. Burros ou elefantes não há uns mais iguais que outros, mesmo que por vezes triunfem os porcos. Todos os que quiserem cantar que cantem, mas cantem à chuva, que a Laranja Mecânica não enferruja.

O sol nasce, como sempre, em todo o globo e a tensão sente-se no ar, o mesmo que se vai tornando irrespirável. Os Estados coloridos da América causam dores de cabeça a daltónicos por esse mundo fora. Estamos perante um sufrágio universal, não global e muito menos europeu. Os americanos decidiram, resta apurar legalmente a sua vontade. Tudo se resume ao esperado, se Joe Biden construir um muro azul a norte, Trump pagará por isso. Caso contrário, agrade ou não, pouco interessam opiniões, o atual presidente conquista o direito a mais quatro anos em Washington DC.

Mestrando de Direito Internacional, autor de Os 230