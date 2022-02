Governação de dados: Um mal necessário ou um bem essencial?

A governação de dados é muitas vezes vista como um "mal necessário" a ser implementado devido à conformidade ou aos requisitos regulamentares, mas a governação de dados é mais do que uma prática de controlo de dados.

Porque é que a governação de dados é importante para as empresas?

Os dados são um ativo crítico para as empresas na era digital. As organizações precisam de ser capazes de confiar nos seus dados para tomar decisões sãs com base em factos e não em intuições ou adivinhações. A governação de dados ajuda a garantir que os dados são fiáveis e confiáveis, estabelecendo normas e procedimentos para a recolha, gestão e utilização dos mesmos.

Então como funciona a governação de dados?

Existem tipicamente três fases de governação de dados: planeamento, execução e monitorização. Na fase de planeamento, a organização define a sua estratégia de governação de dados e estabelece as infraestruturas necessárias. Na fase de execução, a organização coloca esse plano em ação, recolhendo e gerindo dados de acordo com as normas estabelecidas. E na fase de monitorização, a organização avalia e ajusta continuamente a sua estratégia de governação de dados com base no feedback dos utilizadores e das partes interessadas.

No entanto, existem uma série de barreiras que estão no caminho de uma implementação de governação de dados com sucesso: A falta de compromisso da liderança executiva; Questões relacionadas com a infraestrutura de IT, tais como preocupações de segurança sobre a partilha de informações pessoais sensíveis; questões de custos, tais como a determinação da forma de financiar iniciativas de governação de dados; e a resistência dos data users que sentem que o seu trabalho será dificultado pelos procedimentos de governação de dados.

Superar estes desafios pode ser difícil, mas não é impossível. Os líderes executivos devem estar de acordo com a necessidade de governação de dados e estar dispostos a fornecer os recursos necessários. A equipa de IT deve poder abordar as questões de segurança e desenvolver sistemas que facilitem aos data users encontrar e utilizar os dados de que necessitam. E as questões de custos podem muitas vezes ser resolvidas através do desenvolvimento de um business case para a governação de dados que demonstre os seus benefícios.

Outro grande desafio é garantir que as organizações deixam de ter silos de dados. Estes silos geralmente surgem quando as unidades de negócio implementam os seus próprios sistemas de dados sem coordenação centralizada e sem uma arquitetura de dados corporativa. A governação de dados visa harmonizar os dados desses sistemas através de um processo colaborativo, com a participação dos stakeholders das várias unidades de negócio.

A governação de dados é uma componente fundamental na realização de negócios na era digital. Ao estabelecer normas e procedimentos para a recolha, gestão e utilização de dados, as organizações podem melhorar a tomada de decisões, eficiência, conformidade, gestão de risco e inovação.

As organizações não podem ver a governação de dados apenas como uma prática de controlo ou um "mal necessário" - nos dias de hoje é um elemento essencial para o negócio de qualquer organização, desde que seja implementada corretamente.

Delivery Manager da NTT DATA Portugal