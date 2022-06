Governo 2.0: Façam o que nós dizemos

Não se pode dizer que seja uma surpresa - afinal, os avisos estavam lá todos, nos tiques flagrantes dos governos em que Costa ainda precisava de se apoiar nos partidos à sua esquerda. Quem não se recorda de como terminaram as parcerias público-privadas na saúde, independentemente das suas virtuosidades, porque a ministra da Saúde não gosta de quem tenha iniciativa fora do Estado? Quem não se recorda de como se decidiu pôr termo a um Serviço de Estrangeiros e Fronteiras com créditos firmados, para poupar um ministro mais do que queimado? Quem não se recorda de como foi revertida a privatização da TAP por mera teimosia, nem que recuperar 51% significasse perder poderes executivos mas ficar responsável por uma maior fatia dos prejuízos?

Os casos são muitos, demais até. E agora que governa em maioria, Costa já não precisa de fingir que ouve os outros. Haja quem mande, ao resto cabe obedecer.

A notícia de que o governo se prepara para abrir mais um caderno de reformas do trabalho em Portugal é apenas mais um episódio nesta novela venezuelana. Num momento em que vivemos a mais traumática crise de mão-de-obra de sempre, em que o país não consegue atrair ou fixar o talento de que precisa, em que os jovens escasseiam e as políticas para reverter a desgraça demográfica a que chegámos (e que requeriam uma aposta inequívoca e de longo prazo) se reduzem a ocasionais operações cosméticas carregadas de demagogia, eis que o governo entra na sala para salvar os portugueses da escravidão laboral.

Trabalharemos apenas quatro dias por semana, proclamam os minions do líder. Há que ter tempo para tudo o resto. E porque tempo livre sem dinheiro não serve de nada, mantenha-se o pagamento por inteiro. É generoso o Estado socialista, sempre com o dinheiro dos outros, claro.

Porque à semelhança do que fez quando decidiu que aos trabalhadores confinados era devido o pagamento da internet, luz e outros serviços que estavam a gastar em casa - e a poupar aos malandros dos patrões -, mas que a medida seria aplicada exclusivamente ao setor privado, também agora o governo trata de pôr tudo a andar... mas só nas empresas que não são públicas. O Estado precisa de cada um dos seus funcionários, num recorde de quase 800 mil trabalhadores, a trabalhar cinco dias por semana. Já o privado, como todos sabemos, abusa de quem emprega, por isso que se amanhe.

Enquanto houver empresas a conseguir trabalhar e até ter lucros, o poder do vil metal está aos comandos dos porta-aviões do capitalismo. Enquanto houver quem consiga investir e crescer sem precisar de estender a mão em subserviência ao Estado, quem nos (des)governa não estará contente. Enquanto houver quem tenha sucesso neste país, algo vai mal no reino de Costa.

SOBE&DESCE

Sobe: Aníbal Cavaco Silva, antigo Presidente da República

Aníbal Cavaco Silva, antigo primeiro-ministro e Presidente de Portugal. © Leonardo Negrão / Global Imagens

Ao contrário do que acontece com qualquer dos antecessores, quando Cavaco Silva fala - ou escreve - o país esperneia, insistindo em questionar quem se julga para pôr em causa quem governa. Questionam que propriedade tem a única pessoa que neste país reuniu quatro maiorias absolutas - foram os portugueses que votaram nele, para primeiro-ministro e para Presidente. Mestre da ironia, Cavaco não tem de facto de explicar o óbvio, que tem mais legitimidade do que qualquer outro para opinar sobre o país que levantou nos anos 80 e 90. Opta antes por desafiar (e irritar) António Costa a fazer melhor do que ele. Bem estávamos se o PM o ouvisse e lhe seguisse o exemplo, em vez de se dizer "preocupado com os portugueses e o futuro", enquanto nos faz cair mais degraus na competitividade, na qualidade de vida, no crescimento, e deixa escalar a dívida pública num momento em que cresce a sombra de em breve precisarmos de novo resgate.

Desce: João Costa, ministro da Educação

João Costa, ministro da Educação. © Carlos Pimentel/Global Imagens

"O principal problema da falta de professores têm sido as baixas e a substituição de baixas médicas, e nem todas são de longa duração", disse o ministro, para justificar que pelo menos 7 mil alunos cheguem ao fim do ano letivo sem pelo menos um professor. E ainda se orgulha de, com as novas regras de contratação, ter conseguido colocar 600 professores nas escolas - que na verdade não são necessariamente professores, mas o que interessa é manter a malta entretida, não é essencial que aprendam, desde que não lhes falte a educação cívica para lhes passar a ideologia de género. Está também feliz com a aprovação de outra das suas ideias: recuperar para as salas quem está há décadas afastado das aulas e obrigar os que estão doentes a provar que estão mesmo mal e têm de estar perto para ser apoiados - uma opção, naturalmente, chumbada por sindicatos, Conselho de Escolas e qualquer pessoa de bom senso. Possivelmente inspirado pela colega Temido, o ministro acredita que é pela imposição da sua ideologia que irá resolver o problema da educação em Portugal. Até quando vamos deixar que brinquem com o futuro dos nossos filhos?