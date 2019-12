Greta Thunberg, Quim Barreiros e a Sustentabilidade

Alguém já disse que «as elites não gostam de se comover como as pessoas comuns»; é por isso que o mainstream acaba sempre criticado por intelectuais ou opinion makers. Ninguém gosta de confessar que deitou uma lágrima no Titanic ou na cena final de Platoon.

Após mais de duas dezenas de anos mergulhado no mundo do jornalismo e da comunicação, custa-me alinhar em movimentos de exaltação com mensagens mais simplistas. Prefiro complexidade. Todavia, senti como um murro no estômago a simples imagem do corpo do menino Aylan Kurdi numa praia na Turquia. (Alguém ainda se lembra dele?)

O excesso de comunicação pode ser, na realidade, nocivo aos princípios que a sua mensagem defende. Pecar por exaustão. Estava a ouvir na rádio, em directo, o desembarque de Greta Thunberg após a viagem à vela em direcção a Lisboa, quando dei por mim a cantarolar Quim Barreiros em homenagem a Greta Garbo, a esfinge gélida de olhar profundo e distante: «Todos querem ver a Greta / Ou então tocar na Greta / Quem sabe beijar a Greta / Mas que grande sensação…»

Felizmente, os meus filhos estavam no carro e o mais velho, com nove anos, explicou-me de forma muito consciente a importância da activista Greta Thunberg. Tinha feito um teste de português com um pequeno texto sobre as suas preocupações e a sua história. Dei por mim a concordar, a jovem sueca tem razão e nem todo o ruído criado à sua volta pode retirar a validade das suas afirmações no Fórum Económico Mundial: «Actuem como se a casa estivesse a arder. Porque ela está a arder.»

Larguei os miúdos na escola e mudei-me para uma rádio mais estilo anos 50, quando o clima ainda era ameno. Rumei a Carcavelos, onde fui de intruso assistir à apresentação de trabalhos dos alunos da cadeira Performance and Progress, do Master in Management, na Nova SBE.

Contavam exemplos de sustentabilidade e debruçavam-se sobretudo sobre as inconsistências no discurso das empresas estudadas. Tensões nas diferentes perspectivas e objectivos empresariais. Revelavam preocupações transversais a todos os trabalhos: o crescimento das empresas deve ser social, ambiental e em processos de Governance. As empresas devem ser paritárias na sua governação. A comunicação deve ser transparente e quantificar os objectivos que foram alcançados. E, também, os que não foram.

As empresas carregam lutas e tensões internas e confrontam-se com diferentes objectivos: Devem funcionar numa perspectiva de colaboração ou de competição com os diferentes intervenientes de um mercado? Uma empresa ambientalmente responsável deve preferir uma produção em massa ou apostar na qualidade e durabilidade dos seus produtos? A performance financeira deve imperar a todo o custo ou deve ceder lugar na busca da sustentabilidade social e ambiental? Queremos produtos de maior qualidade, sustentáveis na sua produção, ou disponibilizar apenas produtos ao melhor preço? E será que um bem pode ser considerado de luxo se não for sustentável?

Depois vieram as perguntas mais simples, mas também mais acutilantes: As grandes multinacionais devem procurar a costumização de processos como forma de reduzir custos e optimizar metodologias, ou adaptar-se às diferentes realidades onde se inserem? A missão de cada empresa acaba em si própria ou deve propor um ecossistema de boas práticas que abarque toda a sua cadeia de valor engajando-a na mudança?

E como se deve mediar a tensão entre shareholders e stakeholders?

Foram também apresentados casos concretos: Fazer um brinquedo com bioplástico não terá efeitos contrários aos pretendidos? E se a produção intensiva de milho para produzir um Bioplástico provocar um aumento do preço de um alimento fundamental à população? E um biocombustível, devemos plantar áreas infindáveis de monoculturas esgotando os solos para não utilizar produtos petrolíferos?

Os trabalhos elencavam uma extensa lista de dúvidas, porque só com a consciência dos problemas é que podemos iniciar uma mudança de comportamentos. Exigindo-o enquanto consumidores. E como cidadãos. Não poderemos continuar no negacionismo das alterações climáticas. Não existem fronteiras artificiais que resolvam problemas globais. A globalização realmente começa agora com a pergunta do que podemos fazer para que os nossos filhos vivam num mundo mais sustentável? Greta Thunberg, com os seus 16 anos, tem despertado consciências, só que com tanto ruído ainda não tinha conseguido ouvir.