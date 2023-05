Greve em Hollywood e o ataque dos clones

A gravação da última temporada da série de culto "Stranger Things" está em suspenso. A sexta temporada de Cobra Kai tem guiões inacabados. A sequela de "Last of Us" e a continuação de "White Lotus" estão paradas. Os programas de variedades que enfeitam os ecrãs pela noite dentro, como Jimmy Kimmel Live, The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Saturday Night Live e Late Night with Seth Meyers cessaram. E não há data para que as rotativas voltem a funcionar.

Estamos no meio de uma greve histórica de argumentistas em Hollywood, a primeira desde que a indústria foi revolucionada pelo streaming e transformada pela pandemia de covid-19. Os mais de 11 mil argumentistas poderão estar em greve durante meses, estendendo o impacto da paralisação às produções da reentre.

Há quem fale de Setembro ou Outubro e há quem fale até Dezembro. A confirmar-se, os efeitos na indústria serão devastadores. Sem argumentistas não há produções. Os guiões que estão finalizados irão em frente, mas será impossível reescrever cenas, algo que é comum durante as filmagens, as audições estão paradas e este período de "férias forçadas", como alguns lhe chamam, afectará todas as profissões associadas à indústria que faz mexer Los Angeles.

Olhando para o que aconteceu na última greve, entre 2007 e 2008, há receios de que o rombo de 2,1 mil milhões de dólares que foi sentido nessa altura seja apenas o início desta vez. A aliança de estúdios que está em braço de ferro com o sindicato que representa os argumentistas diz que cerca de 20.000 funcionários de 600 produções podem ficar sem trabalho, o que teria efeitos devastadores.

Mas a aliança tem incentivos para pintar a greve à pior luz possível e acusar o sindicato dos argumentistas de exigências loucas. Foi isso que fez na semana passada, em resposta ao início da greve depois de falhadas as negociações.

No entanto, basta olhar para a evolução da compensação dos argumentistas para perceber que algo correu fundamentalmente mal nos últimos quinze anos. A alteração do mercado, com a ascensão do streaming e novos modelos de consumo de conteúdos, gerou milhares de milhões de dólares em fluxo para as empresas da indústria - mas os técnicos, os argumentistas, e em muitos casos os actores não viram os frutos dessa bonança.

Podemos, de certa forma, comparar isto com o que aconteceu com a compensação dos músicos. Continua a haver muito dinheiro nestes mercados, mas ele não está a chegar àqueles que realmente fazem os produtos. Os artistas, os talentos, aqueles sem os quais não haveria conteúdos que as pessoas quisessem consumir.

Nas conversas que tive sobre a greve, ouvi mais que uma vez que alguns executivos de estúdios estão a acenar com as capacidades de modelos de Inteligência Artificial generativa, com o ChatGPT à cabeça, para indicar aos argumentistas que eles podem ser substituídos. Que aquilo que fazem já não é tão especial. Suponho que seria uma questão de tempo, com todo o barulho que o bot conversacional da OpenAI está a fazer e as previsões de que será um terramoto em todo o tipo de profissões, do marketing ao jornalismo.

Mas a criatividade é, até ver, uma qualidade exclusivamente humana. Um modelo de IA generativa não tem criatividade; o que tem é acesso a bases infindáveis de conteúdos criados por humanos. Até isso é altamente dúbio, porque os modelos estão a cuspir resultados com base em conteúdos criados por humanos, sem haver qualquer modelo de compensação associado. É uma situação francamente arrepiante.

Torna-se ainda mais assustadora quando vemos uma hoste de clones do ChatGPT a surgir de forma descontrolada. Alguns serão de qualidade semelhante, como aqueles que vão sair de gigantes como Amazon e Google, mas também haverá imitações baratas com resultados igualmente desleixados. Estão até a surgir clones falsos nas lojas de aplicações. Uma vez que tudo isto é tão novo, não se pode pedir aos consumidores que saibam de imediato o que é falso e o que não é.

E isso faz-me regressar a algo que o director-geral da Saregama Music, Vikram Mehra, disse durante a Musexpo 2023. "A IA cria com base no que foi feito no passado. Dentro de 100 anos, corremos o risco de ser privados de toda e qualquer coisa que seja nova."

É que não é só a substituição ou debilitação de quem hoje trabalha nas indústrias criativas. Se a IA generativa for usada para poupar dinheiro em vez de pagar a talento humano, serão eliminadas futuras gerações de criativos. Estes argumentistas que estão em greve podem perder o seu emprego; no futuro, outros escritores nem sequer chegarão a tê-lo.

E isso é atacar o último reduto daquilo que torna a Humanidade fascinante: a sua capacidade de criar algo inteiramente novo com base na sua singularidade.