Greves de verão contra a inflação

Impulsionada pela erosão salarial causada pela inflação descontrolada, a Europa vive hoje uma gigantesca onda de greves, com os trabalhadores a procurar recuperar o seu poder de compra.

No Reino Unido 40.000 trabalhadores dos caminhos-de-ferro entraram em greve por aumentos salariais. Também os trabalhadores das telecomunicações se preparam para paralisar as atividades. A onda de greves está acrescer e está para durar.

Em França a onda grevista já está em curso. Os trabalhadores camarários da recolha de lixo, os cuidadores das piscinas de Paris, os transportes urbanos, os trabalhadores aeroportuários de Lyon e de Bordéus, os trabalhadores da Ryanair, os empregados dos Correios de Chartres e da Córsega. Está já agendada a greve do pessoal das televisões e uma greve geral para o dia 29 de Setembro.

A Bélgica paralisou no dia 20 de junho devido a uma greve geral sem precedentes de adesão e mais de 70.000 pessoas desfilaram pelas ruas da capital nesse dia. As reivindicações giram à volta do poder de compra.

Na Holanda, na Espanha e um pouco por todo o lado se vive um clima de lutas laborais. Na Holanda os agricultores avançaram para uma greve geral no dia 15 de Julho, uma greve de 15 minutos de todos os trabalhadores em solidariedade com os agricultores.

A comunicação social portuguesa não tem dado cobertura a estas ocorrências que, no entanto, não deixarão de ter as suas consequências no nosso país.

Em Portugal muitos trabalhadores do setor privado não estão sindicalizados, pelo que, nesses casos, será de esperar duas reações: greves espontâneas e maior rotação de trabalhadores - não conseguindo sobreviver os trabalhadores optam pela emigração, abandonando as empresas.

Em Portugal o movimento sindical está fracionado em três blocos. Por um lado a CGTP, liderada por Isabel Camarinha, promove um sindicalismo combativo, mobilizador de massas e independente do patronato, por outro a UGT, um sindicalismo passivo alinhado com o patronato nas grandes opções da concertação social, e a par destes dois o movimento sindical independente que balança entre os dois modelos anteriores.

A legislação laboral, saída da reforma Passos Coelho, retirou aos trabalhadores os principais instrumentos de defesa dos seus interesses, destruiu a contratação coletiva, reduziu a quase nada o custo de despedimento, facilitou os despedimentos coletivos, etc., etc..

Assim, conjugadas, a fraca penetração sindical no setor privado, o fracionamento do movimento laboral, e a atual legislação do trabalho, prefiguram um cenário em que os trabalhadores terão muitas dificuldades em repor o seu poder de compra. Só os mais combativos e organizados o conseguirão fazer.

A inflação será, assim, um instrumento de substancial empobrecimento da classe operária e das classes assalariadas dos serviços, e promoverá a transferência de uma parcela adicional da riqueza nacional para as classes possidentes. O fosso salarial com os países europeus, incluindo a Espanha vai acentuar-se. Mais um fator de aceleração da emigração.