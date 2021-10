Grupos de mães: a deep web maternal

Sabem para que serve a semanada? Para se poder tirar a semanada: más notas, tira-se a semanada; desobedeceu, mentiu, pimbas, fica sem semanada; telemóvel desligado de madrugada e não dá sinal de vida há horas, uma semana sem receber um tostão. E sabem qual a melhor forma de pôr os filhos a arrumar a roupa? Deitar a roupa amontoada nas gavetas para cima da cama e assim forçá-los a arrumar tudo. Ah, mas eles podem voltar a pôr a roupa toda nas gavetas desarrumada. Pois podem, e repetimos a operação.

"Mas, ó Inês, e como é que evitas que eles deitem a roupa suja para o chão?" Não evito, só não lavo roupa que esteja no chão. E os banhos demorados - um atentado ao desperdício desse bem valioso que é a água e um atentado contra a nossa liquidez financeira -, como acabar com isso sem ser aos gritos? Essa é fácil (e é a minha preferida): desliga-se a caldeira, o esquentador ou mesmo o gás a meio do banho. Depois, é ouvi-los a guinchar e num ápice acabam o banho.

Outra de borla: sabem o que devem fazer para eles não comerem cereais, sumos, chocolates, latas de leite condensado e batatas fritas como se não houvesse amanhã? Não comprem essas coisas a menos que seja para consumo imediato. Ou isso ou escondam-nas em locais que eles evitam frequentar, como seja a gaveta dos legumes, a parte da despensa onde se guardam os detergentes, atrás dos tachos, ou qualquer sítio que os obrigue a baixar ou a escalar. Só mais esta: se eles estão sempre agarrados ao telemóvel, como promover o convívio familiar em benefício de uma maior aproximação, cumplicidade e conhecimento uns aos outros? Desliguem primeiro vocês os telemóveis e só depois podem estabelecer regras, como seja, desligar o wi-fi a determinadas horas, não permitir telemóveis nos quartos e muitas outras medidas que não nos atrevemos a aplicar em nós próprios. Vão ver o quanto os vossos filhos cresceram desde a última vez que ficaram sem internet sem casa.

Aprendi isto tudo com outras mães. Não há bem valioso no mundo do que as outras mães para nos ajudarem a educar os nossos filhos. Não há livros, cursos ou vocação que nos ensinem tanto. Uma mãe amiga é uma segunda mãe dos nossos filhos. "Olha, faz assim", faço logo. Mas hoje em dia, as amigas foram substituídas por uma das coisas mais sinistras que existe nas redes sociais: grupos de mães.

Os grupos de mãe são uma espécie de seita. Ali fazem-se julgamentos públicos sobre as estratégias de educação umas das outras, partilham-se as maiores intimidades, expõem-se os filhos (elas fotografam borbulhas do rabo das crianças para as outras mães darem o diagnóstico) como se fossem animais de estimação, insultam-se porque umas são da opinião de que se deve dar de mamar até aos dois anos, outras até aos seis meses e outras acham que nem se deve dar de mamar. Ali destila-se ódio, enfrentam-se mães em fúria por causa da posição em que deve deitar os bebés e, no final, anda pedem recomendações de eletricistas.

Sim, é esquizofrénico. Os grupos de mãe são hoje uma das principais muletas educacionais das mães das crianças que vão nascendo. Por mais que avanços que se registem na ciência, na psicologia ou na pesquisa académica sobre os mais variados temas ligados à educação, aquilo que é mesmo determinante é o que se escreve, lê e partilha nos grupos de mães das redes sociais. Ali é onde o amor de mãe se transforma em ódio de mães. Uma deep web maternal.

Jurista