Dos nove países mais pobres da UE, Portugal é a segunda economia que menos irá crescer até 2022, e só a Bulgária ficará abaixo. Previsões de Bruxelas. Enquanto a Grécia afeta às empresas o grosso dos apoios europeus e atrai investimento, o governo português aumenta os gastos públicos e continua preso a um condicionamento ideológico que impede iniciativa e desenvolvimento.

Um condicionamento que, perdido o ímpeto da marxista "exploração do homem pelo homem", aparece agora revestido de mais sofisticadas formas de contestação do sistema capitalista e da economia de mercado, transformando subliminarmente ideias boas e de aceitação generalizada em fundamentalismos sem proporção nem modo, tornando-as assim fator de bloqueio económico.

Entre elas, a defesa do ambiente tornada radicalismo ambiental.

Assim, multiplicam-se autoproclamados porta-vozes ambientalistas, não se sabe com que mandato e representação, mas com pleno acesso à comunicação social, impugnando projetos económica e socialmente válidos, em nome de um qualquer difuso atentado ambiental. Guardiões do vício e da virtude, colocam cidadãos e empresários, autarcas e governantes em permanente suspeita de atentado contra a ordem ecológica.

Invocando o ambiente, impede-se qualquer projeto de mineração, encarece-se o preço da energia, embaraça-se a fonte de matérias-primas industriais, desmantelam-se indústrias e edificações, contestam-se novas explorações agrícolas por consumirem a água de albufeiras construídas precisamente para a diversificação das culturas. E se nas reservas agrícolas e ambientais se proíbe a construção de habitação, atirando-se os trabalhadores para alojamentos infames, condenando o homem para salvar a natureza, mas animando a contestação social, também em zonas do interior já se contrariam investimentos, por trazerem pressão demográfica, pasme-se...

Nesta ecologia de terra queimada que vê ninhos de morcego ou rato ibérico, duna ou suspeita de lince no sítio de qualquer projeto, até o acesso a certas povoações serranas um membro do governo assinalou incluir no catálogo das restrições ambientais.

A proteção do ambiente não pode conviver com radicalismos próximos do boicote económico que, sob o lema oculto do quanto pior melhor, nos vão arrastando à companhia do carro-vassoura europeu.

Economista