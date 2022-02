Guerra na Europa

No momento em que escrevo estas linhas Putin ordenou uma operação em larga escala das suas forças armadas na Ucrânia para assegurar a independência da Republica Popular de Donetsk e da República Popular de Lugansk e para desmilitarizar o Estado ucraniano. Esta ação é vista como uma agressão por vários países ocidentais e a NATO está em alerta máximo. Um passo em falso pode significar o fim da civilização tal como a conhecemos. O uso de armas nucleares não está fora de hipótese.

Nesse sentido o nosso dever como cidadãos preocupados com o futuro da Europa, com o futuro da Humanidade, não é o de alinhar com um ou outro dos contendores mas, o de exigir a todas as partes envolvidas: ucranianos, russos, americanos, que se sentem à mesa das negociações e cheguem a um acordo pacífico.

Como português apelo ao nosso Governo, liderado por António Costa, que não envolva o nosso país numa tal guerra, que só pode terminar com a morte de milhões de portugueses. Nenhum interesse vital ou importante português está em causa neste conflito, ou sequer ameaçado por qualquer das partes. Um envolvimento português é absolutamente desnecessário, não só não temos forças que possam contribuir para qualquer desfecho, como não temos forças sequer para nos defendermos caso a nossa ação possa desencadear retaliações.

Tal como nos anos oitenta ecoou a palavra de ordem repetida por toda a América, "better red than death" que levou a acordos de controlo dos arsenais nucleares e ao desanuviamento, também hoje é preciso manifestar o nosso repúdio pelas ações irresponsáveis dos políticos das grandes potências e exigir-lhes que trabalhem para a Paz.

Portugal deve concentrar-se na recuperação económica, na boa utilização dos fundos públicos europeus que chegam, na reconstrução do seu sistema de saúde e não contribuir para exaltar os ânimos internacionais a caminho de uma guerra em que só teremos a perder e nada a ganhar.

A negociação, a Paz, são as únicas formas de resolver os conflitos. Para isso se criou a ONU no pós II Grande Guerra. Para que se não repetisse um conflito em larga escala na Europa. A atual geração de políticos europeus, incluindo russos e americanos, está a destruir esta herança de Paz na Europa. Primeiro a Jugoslávia, depois o Kosovo e agora a Ucrânia. É preciso parar esta loucura.

O golpe de Maidan, ao depor pela violência instigada do estrangeiro um Presidente legítimo, ao proibir a língua russa, língua materna de milhões de ucranianos, ao proibir partidos políticos legítimos, como o partido comunista ucraniano, criou divisões internas e internacionais, uma bomba relógio que agora explode com violência. Tudo poderia ter sido evitado.

É tempo, pois, de exigir a PAZ na Europa e a criação de acordos robustos entre os dois lado que permitam aos dois lados, russos e americanos, garantir a sua segurança e a dos países que lhes são afetos.

Este é, pois, o meu apelo: Pela Paz na Europa.