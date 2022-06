Guerra na Ucrânia: Transparência económica em tempos sombrios

Os principais líderes mundiais, reunidos recentemente em Davos, perspetivaram um panorama sombrio para a economia mundial. Mais do que nunca, verifica-se a importância de contas transparentes e ao serviço da população.

Fez no início de junho 100 dias desde que a Rússia decidiu invadir a Ucrânia, espoletando um conflito com consequências catastróficas direta ou indiretamente, a nível internacional. A União Europeia prestou-se imediatamente, e de forma decisiva, a realizar um conjunto de sanções ao país invasor, na tentativa de estancar o caminho que estava a ser percorrido. As consequências desta decisão que o Ocidente tem apoiado, já se fazem, no entanto, sentir em solo europeu.

Quem evidencia este facto é Kristalina Georgieva, do Fundo Monetário Internacional, que veio recentemente referir que a guerra e o impacto das sanções podem ter efeitos violentos no preço dos alimentos, criando ansiedade mundial. Com efeito, no rescaldo da recente pandemia de Covid-19, o FMI tinha previsto um crescimento global na ordem dos 4.4% para o ano de 2022, crescimento este que vem sendo revisto em baixa, marcando-se o início de uma nova possível recessão, consequência da flutuação económica provocada pelo conflito.

A causa destas revisões é facilmente apreensível. De acordo com o Banco Mundial, a economia ucraniana irá contrair 45% em 2022 em resultado da invasão, podendo ter uma recuperação lenta e morosa assim que esta cesse. Tal contração terá efeitos nefastos - internamente e externamente -, sendo a Ucrânia um dos principais exportadores de cereais do mundo e, assim, um país indispensável na cadeia económica mundial. Um país europeu, soberano e valioso nesta Europa que se quer interdependente.

Em Portugal, já se fazem sentir as consequências da invasão. O mercado observa uma generalizada subida de preços, desde os combustíveis aos bens alimentares. Resultado da inflação, o poder de compra dos portugueses diminui, colocando em risco certas faixas da população, que se vêm na necessidade de rever os seus gastos. As críticas ao Governo generalizam-se, sendo usual ouvir-se que são necessárias mais medidas para solucionar o problema e um gasto mais eficiente das verbas do Estado.

O Governo tem tido algumas iniciativas, no esforço de compensar as deficiências causadas pela guerra. Exemplo disso são a descida do ISP de forma a aliviar o gasto dos portugueses com combustível, ou o alargamento do apoio às famílias mais vulneráveis de modo a suportarem os seus gastos alimentares. Medidas que poderão aliviar os gastos familiares ou empresariais, mas estas medidas não chegam e o Governo nesta matéria não tem acrescentado muito!

Sabemos que as Finanças públicas não estão com a saudabilidade desejável para responder de forma robusta ao aumento das taxas de juro. As suas consequências serão tão ou mais devastadoras, qual o nível do seu aumento. Não sei se podemos falar numa perspetiva de recessão mas o panorama não indica um futuro feliz. Vamos ver o que acontece no 2º semestre.

No dia 10 de junho, Marcelo Rebelo de Sousa e o próprio Governo, pela voz da Ministra Vieira da Silva, reconheceram que a execução do PRR pode derrapar, o que não é surpresa nenhuma porque a própria OROC tem dado nota disso, impondo-se a necessidade de a União Europeia estender o prazo da sua execução. Num momento em que o tecido empresarial português passa por mais um período crítico, após a crise pandémica, as verbas europeias são mais do que necessárias à prossecução dos objetivos económicos nacionais. Impõem-se a necessidade de o Governo agilizar o processo e, especialmente, que seja transparente na execução deste plano.

Nesta conjuntura, os revisores oficiais de contas e auditores revestem-se de extrema importância. Mais do que nunca, é preciso ter atenção ao equilíbrio económico, de forma a se fomentar o bem-estar social e económico nas famílias e nas empresas, sem se cultivar, em contrapartida, um fardo demasiado pesado para as gerações futuras. É preciso fomentar um equilíbrio nas contas, a partir de uma exímia transparência para com a população que, em tempos de crise como a que vivemos, faz um esforço de resiliência.

Bastonário da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas