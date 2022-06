Há mais na sustentabilidade do que apenas a reciclagem

A sustentabilidade tem vindo a tornar-se um tema sobre o qual as pessoas estão cada vez mais conscientes, tomando um espaço de destaque que até recentemente não lhe era reconhecido. Vejamos, por exemplo, a consulta pública organizada pelo Governo português, no ano passado, no âmbito da preparação do Plano de Ação Social Europeu, onde foram ouvidas crianças - entre os oito e os quinze anos - que manifestaram como uma das suas principais preocupações o futuro do planeta e as questões da sustentabilidade. A maior diferença para as abordagens já consolidadas pelas gerações anteriores, em comparação com a que as crianças e jovens demonstram, passa pelo reconhecimento de que a necessidade e espaço de ação em prol da sustentabilidade vai para além das medidas abordadas pela geração dos seus pais.

Neste momento, sabe-se que há mais para a sustentabilidade do que apenas a poupança e a reciclagem de resíduos. No entanto, apesar do que se sabe e das medidas que já se tomam existem muitos outros campos onde o exercício de melhoria do ambiente não é ainda totalmente intrínseco, muitas vezes até pela associação que se faz destas medidas a gastos monetários - sendo esta questão uma realidade a nível governamental, empresarial e individual.

Para ilustrar como este investimento monetário nem sempre é necessário, olhemos para um estudo recente desenvolvido pela consultora Boston Consulting Group que revela que as empresas podem reduzir pelo menos 30% das emissões de CO2 sem custos líquidos para o negócio; ou para a forma como os produtos que integram a economia circular apresentam valores de venda bastante inferiores aos preços dos mesmos quando comprados novos.

É então necessário que a consciência sustentável dos consumidores se torne mais abrangente e alcance novos campos de ação. As preocupações com o ambiente são cada vez mais, mas as soluções que são criadas para as combater também. E as opções sustentáveis devem ser, mais do que uma opção a primeira escolha. Para isto, a educação é fundamental, especialmente a partir de tenra idade.

Um recente estudo levado a cabo pela Cetelem indicou que 64% dos inquiridos considera-se bem informado sobre a economia circular e 25% afirmou que esta está bem desenvolvida em Portugal. Apesar de algo positivos, estes números indicam que ainda há muito a fazer, no que toca à sensibilização e educação dos consumidores portugueses sobre o impacto dos seus hábitos de consumo, bem como acerca da perceção de cada um acerca daquilo que faz de positivo para o planeta.

É importante, assim, acionar planos de dinâmicas interativas em escolas que ensinem as crianças - a nossa futura geração - da importância em apostar em todas as vertentes da sustentabilidade, para que elas não só comecem a aplicar novos hábitos no seu quotidiano, como incentivem a sua família a seguir por esse caminho também.

Adicionalmente, devem existir estratégias integradas que incluam um público mais velho e que o permitam perceber que nada está perdido, no que toca ao meio ambiente, e que cada um de nós pode fazer a diferença, à sua escala.

Neste Dia Mundial do Ambiente, relembramos que mais do que fazer esforços para a preservação do ambiente, é necessário que reajustemos hábitos de consumo. Estamos preparados para olhar além de medidas - que continuam a ser necessárias - como a reciclagem, ou a poupança de água e recursos nas habitações. Somos parte de uma cadeia e precisamos de ajustar o nosso papel, através da circularidade, da green tech e até da green economy.

O presente e o futuro do ambiente são preocupantes, mas a consciência cada vez maior face a este tema traz esperança para a criação de um mundo mais criterioso nas suas escolhas, para que estas sejam não só mais éticas como também ambientalmente sustentáveis - em todas as áreas de atuação das nossas vidas

CEO e Cofundador do Back Market