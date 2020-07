Há uma nova onda de influenciadores digitais

No início de Abril, quando mais de metade do mundo estava sob ordens de confinamento por causa da pandemia de covid-19, a Vanity Fair publicou um artigo em que questionava se este era o fim do marketing de influência tal como o conhecíamos. Em causa estava não só o comportamento irresponsável de influenciadores durante o pico da crise de saúde, mas também a dissonância comportamental. Tal como promover uma nova linha de sapatos no meio do caos, como se nada de estranho se passasse no mundo. Outros artigos questionaram a sobrevivência da enorme indústria dos influenciadores num mundo virado de cabeça para baixo.

Não era preciso reflectir muito para concluir que o modelo económico do marketing de influência iria sofrer de forma dramática. Já havia mutações na indústria antes da pandemia, com as marcas a repensarem os seus investimentos no marketing de influência e a procurarem métricas mais sólidas que o número de seguidores para aferirem os resultados. Do ponto de vista dos consumidores, também surgiu uma conversa importante sobre os malefícios de passar o dia a absorver imagens de vidas aparentemente fabulosas; todos os produtos do mundo não seriam suficientes para atingir um estado similar de felicidade permanente. A sede por autenticidade e honestidade abriu outras avenidas a explorar pelas marcas e pelos influenciadores. Mas ninguém estava preparado para o realismo de ter de ficar em casa e fotografar-se de pijama no sofá durante o confinamento.

Sendo redutor definir os influenciadores debaixo de um único chapéu, a verdade é que uma grande maioria dependia de criar a percepção de um estilo de vida aspiracional – correspondesse ele à verdade ou não. Como é que os bloggers da moda podiam agora continuar a publicar relatos das suas viagens a sítios paradisíacos, promovendo sapatilhas em fotos viradas para o pôr-do-sol? Como é que manteriam as parcerias em mil e um eventos se todas as acções foram canceladas? Como é que poderiam continuar a introduzir produtos afiliados nas suas publicações de forma casual, quando algo tão dramático estava a acontecer à sua volta? Convenhamos, a saturação de “conteúdos” nas redes sociais atingiu um ponto sem retorno. E há um limite para a quantidade de publicações motivacionais que uma pessoa pode consumir enquanto está metida em casa ou a trabalhar com máscara e viseira para sobreviver ao vírus.

O safanão que esta indústria levou mostrou que algumas partes estavam em descontrolo total e a sua suspensão até podia ser positiva. Isso abriu espaço para uma nova onda de influência digital e uma nova fornada de marcas a entrar neste segmento – marcas que até aqui tinham torcido o nariz a este tipo de marketing.

Se é certo que muitos grandes projectos foram suspensos, adiados ou cancelados, em especial na moda (o segmento mais atingido), também é verdade que está a surgir uma criatividade mais micro e autêntica com um número crescente de protagonistas. Uma conta que sigo, por exemplo, passou de música e estilo de vida a como-fazer-cocktails-com-uísque-e-outras-bebidas-alcoólicas, porque a influenciadora é uma apaixonada por inventar receitas. As parcerias com marcas de bebidas já começaram a aparecer.

Num artigo da CMO, a responsável por uma agência de marketing de influência em Nova Iorque, Elma Beganovich, disse que muitos influenciadores fizeram transições dramáticas no seu estilo, passando a partilhar sessões de exercício em casa ou dicas de preparação para sessões de Zoom.

Por causa do aumento das compras online, os influenciadores passaram a ter a oportunidade de atrair consumidores de outras gerações – por exemplo, os mais velhos que sempre preferiram lojas físicas – e ensinar-lhes truques para obter o melhor do comércio electrónico. As marcas também estão a ver aqui uma oportunidade de promoverem um canal directo de vendas.

E há que não esquecer o drama das filmagens: poucos ou nenhuns projectos profissionais de publicidade estão a acontecer. Em Hollywood tenho ouvido falar de uma retoma nas audições, mas montar uma equipa de produção com actores num estúdio para filmar um anúncio é difícil e tem sido raro. Ao invés disso, uma marca pode contratar um influenciador para filmar e editar conteúdo em casa, e de forma mais rápida.

Por outro lado, se os investimentos em acções de rua, eventos, conferências e outros meios de promoção no mundo físico foram suspensos, então os canais digitais podem tomar um lugar de relevo que não tinham antes. Mesmo o boicote de anúncios no Facebook por causa das tensões raciais que se vivem após a morte de George Floyd oferece uma abertura para apostar mais em influenciadores e nas suas audiências bem segmentadas.

E isto traz-nos a uma certa maturação daquilo que nós, como consumidores, esperamos de quem se movimenta no espaço dos influenciadores. A covid-19 e o movimento por justiça racial tornaram o silêncio insuportável. Ninguém é apenas uma coisa: uma virtuosa da maquilhagem, um modelo de fitness, um papá blogger ou uma mamã viajante. As vidas têm camadas e as vozes têm importância. As coisas não estão sempre bem. Ter a coragem de assumir momentos maus, falar de defeitos e tomar uma posição clara em momentos tensos é mostrar uma multi-dimensionalidade que o mundo dos influenciadores raramente teve; é isso que irá modelar a influência pós-pandemia.