Habitação merece reflexão, flexibilidade e adequação

Num tempo em que urge a ponderação em torno do setor da habitação, torna-se cada vez mais importante refletir sobre as mudanças e novidades que poderão ser implementadas no mercado, mas é necessário analisar prioridades. As previsões são de que 2023 continue a ser um ano desafiante, agravado pelo contexto socioeconómico de inflação e incerteza. Neste cenário, defendemos que é fulcral unir esforços que possam levar a soluções que respondam de forma ajustada e flexível ao problema mais premente da dificuldade no acesso à habitação.

Assistimos também a um ambiente cada vez mais pertinente para a aplicação de medidas de valor acrescentado, focadas na atração de investimento para o país e no reforço do mercado de arrendamento, assim como a criação de condições de investimento para soluções alternativas e sustentáveis de longo prazo, tais como os projetos de construção para arrendar, Build to Rent. A nosso ver, defender os promotores e os investidores começa por colocar os inquilinos em primeiro lugar, e trabalhar para que exista um alinhamento entre proprietários e investidores - pois são estes que trazem os fundos para o país -, e entre os promotores e os construtores. Para isso, cabe também ao poder político contribuir para a estabilidade legislativa e fiscal para que, em tempo útil, possamos responder às necessidades do mercado.

Sabemos que no passado, o investimento imobiliário em Portugal aumentou - de acordo com os dados do WMarket Review Year-end 2022-2023 da Worx Real Estate Consultants, só em Portugal registou-se um aumento de quase mais 40% do que em 2021 -,mas sabemos também, que este investimento não foi dirigido à construção (massiva) de novas unidades residenciais, e se hoje estamos perante uma crise de habitação, é exatamente fruto da baixa construção durante a última década. No caso do mercado de arrendamento, acreditamos que será crítico reforçar a construção, simplificar a burocracia e tornar mais estável a componente fiscal e legal, tornando mais atrativo o investimento neste tipo de ativos. É, por isso, fundamental chamarmos mais investidores para este segmento. Por outro lado, compete ao Estado criar condições para que estes modelos de negócio tenham maior retorno, de modo a compensar o risco elevado muitas vezes associado.

Além disso, é importante trabalharmos para continuar a atrair investimento estrangeiro para o nosso país - pois sem ele não será possível reforçar a oferta -, trabalhando sempre sobre duas premissas: a adequação e a flexibilidade das estratégias, pois está provado que não há soluções "one size fits al". Saibamos olhar, por exemplo, para o que se faz no Norte da Europa, em locais como a Dinamarca, ou Países Baixos, de onde somos originários, onde o Build to Rent é uma realidade, e se tem tirado proveito de outras soluções como o co-living ou habitação colaborativa. Neste formato de habitação, todas as funcionalidades estão concentradas num só edifício, o que dá mais qualidade de vida aos seus habitantes, ao mesmo tempo que permite reforçar o parque habitacional de forma mais sustentável e eficiente. Para além disto, o conceito de co-living pretende que seja possível criar num espaço áreas privadas e áreas partilhadas, por ser um modelo de flexibilidade.

A reflexão sobre o estado da habitação e a discussão ampla sobre as melhores soluções para o setor é, e será cada vez mais, essencial para que possamos continuar num caminho que envolva todos os intervenientes, do setor público ao privado, e encontrar respostas adequadas num contexto tão desafiante como o que vivemos.

Miguel Kreiseler, managing director da MVGM Portugal