Haverá coragem?

A crise pandémica tem tido efeitos devastadores na generalidade dos países (na China, as estatísticas obedecerão ao líder supremo?). Em termos dos rendimentos, há perdedores, neutros e ganhadores. O primeiro grupo integra empresas e trabalhadores ligados aos vários setores de atividade que, por força da pandemia, viram a procura desaparecer ou minguar drasticamente. Toda a fileira do turismo. O comércio não alimentar. A fileira da moda. A cultura. Uma lista infinda. Uma característica comum: iniciativa privada. Pelo contrário, a crise pouco afetou funcionários públicos e pensionistas, dependentes do Estado. Tal como os perdedores, também os ganhadores estão no setor privado e incluem desde empresas farmacêuticas ou de tecnologias de informação, até às empresas de logística.

Entre os perdedores há falências, desemprego, perda de rendimento. Por convicção, ou medo das consequências, os governos desenharam sistemas de apoio, cuja generosidade foi condicionada pelo desafogo financeiro do país, mas também pela (in)capacidade de antecipar o que aí poderia vir. Muitos navegaram ao sabor da conjuntura e estão, agora, sem saber o que fazer. Há, porém, outros perdedores que não têm merecido mais do que uma referência menor no discurso público: os jovens em vias de entrar no mercado de trabalho. Antecipa-se que os efeitos desta crise sobre esse estrato populacional se possam prolongar por 4 ou 5 anos. O governo poderia estimular os licenciados a prosseguirem para o mestrado, permitindo a dedução fiscal das propinas. Além disso, poderia incentivar as empresas ganhadoras a criar empregos e a investir, reforçando as deduções ao IRC dos lucros retidos e reinvestidos e considerando, ademais, os postos de trabalho criados. Não foi esse o caminho que o governo escolheu no orçamento, inebriado pelo discurso do sucesso na gestão da crise e influenciado pelas companhias que escolheu. Está sempre a tempo de arrepiar caminho. Mesmo que algumas das empresas que beneficiem daqueles incentivos sejam grandes. Haverá coragem? Os jovens e o país agradecem.

Alberto Castro, economista e professor universitário