Hi Alexa, please call me a doctor

Não deixa de ser estranho falar de saúde em tempos de guerra, sobretudo nos ângulos positivos e dinâmicos que gosto de explorar. O que está a mudar na indústria, as novas longevidades, as novas consciências individuais e sociais, o papel que cada um pode desempenhar juntamente com os profissionais de saúde e a tecnologia, por mais e melhor saúde, por vida com mais vida. E a par de toda a evolução boa, assistimos a esta guerra cruel, repleta de egoísmo e morte.

Confesso que estava com alguma dificuldade em arrancar para a escrita de um tema que não fosse relacionado com a guerra - e há tanta investigação a fazer e tanta história para contar, não só da dinâmica geopolítica, mas sobretudo do retrato humano, dos heróis do dia-a-dia. E embora em revolta com a tirania de um homem e as consequências dos seus atos horrendos, procurei acalmar a mente, focar, e sim, escrever sobre saúde, pois se não tivermos uma boa estrutura de saúde física, emocional e relacional, dificilmente lidaremos com stress, pandemias ou guerras, e não estaremos aptos para desempenhar o nosso melhor papel na realidade que estamos a viver. Portanto sim, vamos falar de saúde. É um tema que me apaixona e sobre o qual escrevo com frequência, e hoje trago matérias novas.

Pois é, o mundo está a mudar e das indústrias em profunda transformação, a saúde é talvez aquela onde decorrem as mudanças mais fascinantes. E são muitos os fatores a contribuir - por um lado, os avanços científicos e tecnológicos, naturalmente; por outro, as novas consciências e longevidades humanas. Os desenvolvimentos e as convergências a que assistimos vêm definindo novos comportamentos, preferências, modelos, processos, áreas de negócio e até players, alguns deles aparentemente improváveis. Ou não.

A pandemia veio sem dúvida acelerar a definição de novas fronteiras, ou talvez a atenuação, ou mesmo a abolição, de alguns limites. Em prol de melhor saúde, hoje queremos cada vez mais pessoas, profissionais de saúde e tecnologia numa aliança positiva e promissora. E não havendo propriamente uma fórmula ou estratégia única, partilho algumas notas de factos e noticias interessantes sobre os quais vale a pena refletir pois estão a alterar paradigmas, formas de sentir e estar em saúde. E sim, está muita coisa a acontecer junto dos mais variados stakeholders.

Alexa, please call me a doctor - parece quase uma fala num filme. Mas não, é uma nova realidade. A Amazon anunciou uma parceria com a Teladoc Health, o maior operador de saúde virtual nos EUA, no sentido de oferecer aos clientes um serviço hands-free de ligação a um médico. Seja para uma consulta se nos sentimos mal, seja para o esclarecimento de dúvidas sobre sintomas, tratamentos ou doenças. O serviço virtual está já disponível em todo o território americano, e em paralelo está também em desenvolvimento o serviço híbrido com a opção da visita de um enfermeiro ou médico a casa - por agora este último está disponível em 8 cidades e até ao final de 2022, estará em 20 cidades. O objetivo é claramente recorrermos a serviços qualificados de saúde de forma fácil e rápida.

É muito curioso ver que este gigante de e-commerce tem já dois importantes serviços de saúde: o Amazon Care, que falamos em cima, e que foi lançado no mês passado, e o Alexa Together, lançado em dezembro, e que no fundo se dedica a cobrir necessidades de assistência e vigilância para pessoas mais velhas ou com autonomia e mobilidade reduzidas.

Também a Walmart entrou no espaço da telessaúde, e a sua divisão de saúde, a Walmart Health, anunciou na semana passada os planos de aquisição da MeMD, concorrendo assim com a Amazon neste espaço.

Segundo a Healthcareitnews.com estima-se que a telessaúde nos EUA seja um mercado de 20 mil milhões de dólares já em 2027.

Sendo apaixonada pela indústria, tudo isto me leva a refletir ainda mais sobre a importância da criação de boas redes de profissionais de saúde para assistência virtual e domiciliária e também sobre a importância de parcerias com os grandes operadores tecnológicos e de comunicações. A prestação de cuidados de saúde vai bem além das paredes de um hospital, e tudo o que possamos criar nas áreas do conhecimento, formação e inspiração da população, tecnologia, redes e serviços virtuais e domiciliários, dita novas arenas de crescimento.

Outro artigo que li recentemente e gostei muito foi o Ageing Gracefully, da Fiona Wilson, publicado na edição de Fevereiro da Monocle. Como sabemos a longevidade média no Japão é das mais elevadas do mundo, mas há uma região em particular, Shiga, onde esses níveis superam tudo havendo algumas possíveis razões para isso acontecer. Shiga é uma prefeitura de 1.4 milhões de habitantes e desenvolve-se em torno do maior lago do Japão, sendo, portanto, uma cidade com um enquadramento natural muito favorável à vida no exterior, ao contacto com a natureza, à saúde e bem-estar. Mas há mais: Shiga é a cidade do Japão com menos homens fumadores; é a segunda cidade com mais homens a praticar desporto; é uma cidade com uma enorme cultura de voluntariado - o que é altamente reconhecido como um importante fator para uma vida com propósito e uma longevidade mais plena; e finalmente, é uma cidade em que se vive em slow pace, ou seja em ritmo desacelerado. Desde meados dos anos 80 que as autoridades de Shiga estão comprometidas em conhecer o melhor estilo de vida para a saúde da sua população, e em 2017 foi inclusive criada uma divisão, que atualmente é composta por uma equipa de 30 pessoas, que se dedica exclusivamente à promoção da vida saudável na cidade.

Mas além das políticas e incentivos nas cidades, também as empresas têm um enorme papel a desempenhar.

Embora antes da pandemia já houvesse uma consciência crescente de saúde, e um entendimento integrado da saúde, os desafios dos últimos dois anos reforçaram a importância de uma vida saudável e de um sistema imune robusto, tornando a saúde no trabalho, em particular a saúde mental, uma prioridade nas agendas dos líderes. E se há dois anos atrás o apoio dado pelas empresas aos seus colaboradores em termos de saúde era geralmente visto como um extra desejável, agora é um verdadeiro imperativo empresarial.

A saúde das pessoas é, neste contexto, um alicerce dos negócios mais diferenciados e responsáveis. A razão é simples: a médio e longo prazo, as pessoas saudáveis são mais felizes, resilientes, criativas, produtivas, eficientes e envolvidas. As empresas que dão prioridade à saúde e fornecem aos seus colaboradores conhecimento e ferramentas para estes gerirem e melhorarem a sua saúde, estão não só a agir corretamente do ponto de vista social, mas também a apostar numa visão empresarial vencedora assente numa cultura ampla de saúde, com muitos pequenos e grandes efeitos, a nível individual e de grupo. Mas vamos mais longe. Se pensarmos que as pessoas passam a maior parte do seu tempo no trabalho, e que as empresas têm uma grande influência na vida dos seus colaboradores, vemos que ao inspirar e promover práticas saudáveis as empresas assumem progressivamente um papel verdadeiramente importante como catalisadores e veículos de saúde pública.

Num artigo interessantíssimo que li na Fortune, em Agosto de 2021, Nigel Wilson, o autor, alega mesmo que é tempo de elevar o H, de health, e incorporá-lo com destaque nos ESG, dando lugar a ESHG - environment, social, health, and governance. Por melhores resultados económicos e sociais.

Por fim, acredito que o envolvimento de cada um de nós nos novos pensamentos e diálogos de saúde, é extremamente importante, pois tem efeitos positivos em nós, e em todos os que nos rodeiam. E há uma urgência e intensidade evidentes. Em Janeiro de 2022, a Organização Mundial de Saúde classificou oficialmente o burnout - ICD 11 - um síndroma relacionado com o local de trabalho, e que não foi gerido com sucesso. Também um conjunto de académicos diz que a realidade que vivemos atualmente está a passar de uma perspetiva VUCA - volatility, uncertainty, complexity, ambiguity, para uma perspetiva denominada BANI - brittle, anxious, nonlinear, incomprehensible. Ora, daqui corremos o risco de agravamento dos níveis de angústia, medo e descrença no futuro, o que pode ser altamente paralisador e comprometedor para o desenvolvimento humano e das sociedades. E é exatamente isso que não queremos. Daí a importância de colocar a saúde no topo das prioridades - dos indivíduos, das famílias, das empresas, das cidades, das nações. Daí a importância de falarmos de saúde. Por mais e melhores anos de vida.

Carlota Ribeiro Ferreira, CEO da WIN World e promotora da Happy Conference