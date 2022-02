Hidrogénio verde: um farol de esperança na luta contra as alterações climáticas

A luta contra as alterações climáticas é uma luta partilhada e comum a todos nós. Nos últimos anos, à medida que o aquecimento global avança, a política climática entra no centro dos debates globais, bem como os caminhos que podem ser seguidos para alcançar este objetivo. E o hidrogénio verde produzido pela eletricidade está a tornar-se um farol de esperança para as economias que lutam pela neutralidade das emissões na luta contra as alterações climáticas.

Atualmente, o hidrogénio cinzento produzido a partir do gás natural representa menos de 2% do consumo de energia primária e, até 2050, no entanto, a quota do hidrogénio verde deverá chegar aos 15%, a caminho das zero emissões líquidas de carbono. No entanto, precisa de ser economicamente atrativo e competitivo em termos de custos a nível mundial.

O hidrogénio verde oferece os pré-requisitos tecnológicos para evitar as emissões de setores difíceis de eletrificar e substituir e descarbonizar o hidrogénio cinzento atualmente utilizado, feito a partir do gás natural. No entanto, a viabilidade económica de tais aplicações e os investimentos necessários para as mesmas ainda estão no centro do debate. A fim de proteger o clima a nível global e de forma eficaz, é essencial concentrarmo-nos nas soluções mais rentáveis, uma vez que a procura pela prosperidade está a aumentar de forma dinâmica a procura global por energia.

Tal como para o desenvolvimento do setor da produção de energia renovável, são necessários incentivos adicionais para passar da maturidade tecnológica para a maturidade e competitividade do mercado. Embora o foco esteja na elevada procura por energia para a produção de hidrogénio e na necessidade associada de expandir as energias renováveis, existem objetivos contraditórios no que diz respeito ao preço da eletricidade difíceis de ultrapassar.

Os preços elevados da eletricidade criam incentivos para expandir a capacidade de produção de energias renováveis mas, ao mesmo tempo, limitam a viabilidade económica da produção de hidrogénio verde. No entanto, existem possibilidades de criar uma base eficiente em termos de custos para o hidrogénio verde, através do progresso tecnológico e da utilização de economias de escala.

Alcançar a competitividade do hidrogénio verde pode vir a ser um ponto de viragem na adaptação crescente da transição energética à realidade. Mas a produção competitiva de hidrogénio verde é limitada a médio prazo pela elevada procura de energia e pelos custos resultantes. Uma solução potencial para aumentar a competitividade do hidrogénio seria os subsídios no setor, que têm um efeito positivo nos preços da eletricidade e proporcionam condições estáveis para os produtores de eletricidade renovável.

Só o desenvolvimento paralelo das energias renováveis e do hidrogénio pode fazer da eficiência e funcionalidade dos sistemas de fornecimento de energia um sucesso sustentável no caminho para atingir o grande objetivo de zero emissões líquidas de carbono.

Kilian Leykam, Gestor de Investimentos | Aquila Clean Energy | EMEA