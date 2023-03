Hipócritas do mundo, uni-vos!

Nem todos os socialistas são iguais. Felizmente, alguns são mais hipócritas do que outros. O caso do México é emblemático. AMLO é tão populista quanto os seus pares. Também ele falseia a democracia, sustentando o poder numa sociedade organizada por movimentos culturais e políticos que o favorecem. Também para ele a cultura é uma arma, desde que a licença de uso e porte seja da sua exclusividade -- prova disso são as mañaneras, programa de TV em que diariamente se dirige ao povo. E a ver pelo discurso, também ele gosta tanto dos pobres que só pensa em multiplicá-los (como diria Mariano Grondona).

Porém, verdade seja dita. O México tem uma quota máxima de 35% para o IRS e 16% para o IVA. O presidente lá se vai entendendo com as empresas nacionais e estrangeiras. A esta realidade acresce uma mão-de-obra cada vez mais qualificada e uma população em crescimento. Com as empresas europeias de automóveis a fugir da Alemanha (sem energia), agora é Musk quem investe na maior fábrica de sempre da Tesla, perto de Monterrey. O tamanho da fábrica é épico: 2.200 hectares, praticamente o dobro da de Austin. Por este andar, em breve serão os mexicanos a ter de construir um muro para evitar os gringos que fogem de Biden.

Mas, não será isto uma contradição? Um socialismo de fachada?

Espero bem que sim. Ou queriam o quê? Socialismo sincero? Para tal já bastou o de Estaline, Mao, Castro, Maduro, etc.

Enfim, há quem prefira Trudeau, como se a novela dos pronomes, dos impostos confiscatórios e da repressão de vozes dissidentes não tivesse já ultrapassado os limites da sanidade. Os resultados estão à vista. Basta constatar a queda do "prestigiado" dólar canadiano em relação ao peso mexicano. Por cá, entretanto, temos o nosso Costa. Nunca é responsável por nada, mas recebe os louros de tudo, enquanto o seu governo delira com a ideia de expropriar casas à la cubana e estabelecer linhas de supermercado à la venezuelana.

Não, meus caros. Deus nos livre dos socialistas frontais, convictos ou simplesmente deslumbrados. Esses nada têm a esconder. Venham antes os de fachada. Aprendam com o México, aprendam com AMLO. O que ele diz nas mañaneras não é para levar a sério. Quem nos dera que fossem todos assim. Hipócritas do mundo, uni-vos! Não tendes nada a perder senão vossas (tirânicas) convicções.

