Hollywood contra as máquinas: o que está em causa

A última vez que os maiores sindicatos em Hollywood estiveram em greve em simultâneo, Ronald Reagan ainda era actor e poucos sonhavam que viria a ser presidente dos Estados Unidos. Estava-se em 1960. O sindicato dos actores (SAG-Aftra) e os dos argumentistas (WGA) estão hoje a protestar contra os estúdios da mesma forma que fizeram há mais de 60 anos. Em causa, desta vez, está mais que a exigência de compensações justas e contratos razoáveis. Está a luta contra uma ameaça com que a Hollywood do século passado só poderia sonhar.

Um dos grandes motivos para esta greve histórica é a ameaça da Inteligência Artificial e aquilo que os estúdios querem fazer com ela. Já tínhamos vislumbrado um prenúncio desta discussão quando a Lucasfilm trouxe Carrie Fisher de volta para terminar o papel de princesa Leia em "Ascensão de Skywalker", já depois da sua morte. Quão ético é replicar um artista morto num filme no qual não trabalhou em vida?

Agora, a intenção dos estúdios - segundo acusa o Sindicato dos Actores - é usar IA para obter direitos vitalícios sobre a imagem dos artistas.

Imagine-se este cenário: um filme contrata figurantes para algumas cenas e paga-lhes por aquele dia de filmagens. Depois, digitaliza as suas caras e corpos e começa a usá-los para outros projectos, sem ter de lhes voltar a pagar ou sequer questionar sobre a utilização. Alguém que entrou numa comédia romântica pode vir a ver a sua imagem num filme de terror, num documentário sobre um assassino em série ou qualquer outra produção em que o estúdio esteja envolvido.

A aliança de estúdios - Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP) - chamou à proposta "inovadora" e garantiu que defende os interesses dos actores.

Os actores discordam veementemente, de tal ordem que avançaram para uma greve histórica. Estão parados mais de 160 mil actores, que se juntaram aos milhares de argumentistas já em greve há mais de dois meses.

O negociador da SAG-Aftra, Duncan Crabtree-Ireland, disse em conferência de imprensa que a proposta dos estúdios é poderem usar as imagens digitalizadas de forma vitalícia, para qualquer projecto que desejem, sem compensação nem autorização. A AMPTP nega que isso seja a intenção dos estúdios. Talvez a verdade esteja ali pelo meio, mas é inegável que o crescimento explosivo de soluções de Inteligência Artificial Generativa tem potencial para transformar a indústria de forma dramática.

"Se não tomarmos uma posição agora, todos vamos ficar em apuros, todos vamos estar em risco de ser substituídos por máquinas", disse a presidente do SAG-Aftra, Fran Drescher.

Este é o centro da questão. Em todas as discussões sobre o potencial positivo e negativo da Inteligência Artificial, em especial das soluções de IA generativa, é levantado o receio de que a tecnologia seja usada para poupar dinheiro às empresas permitindo-lhes fazer com máquinas o que antes era feito por humanos. Isto tornou-se mais ou menos inevitável em tarefas chatas e repetitivas, mas agora chegou àquele que julgámos ser o último reduto da singularidade humana: a criatividade. Se as máquinas forem usadas para fazerem desenhos, escreverem histórias e interpretá-las no ecrã, o que estará a salvo da substituição?

O contra-argumento é de que a tecnologia sempre foi usada para optimizar o trabalho humano e que estas críticas são similares às que aconteceram no passado, em vão. Que a tecnologia não será usada para substituir mas sim para auxiliar os humanos.

Olhando para o que foi a última década, tenho grandes dúvidas de que essa seja realmente a intenção. Os estúdios, como outras grandes empresas, olham sobretudo para forma de optimizar os seus gastos e aumentar os seus lucros, de forma a fazerem brilharetes nas apresentações trimestrais. Calculam que se há forma de deixar de pagar a actores ou escritores humanos e pôr máquinas a fazer esse trabalho, essa é a melhor via.

Mas é um erro. Poder fazer algo não significa que se deva fazê-lo. Tal como tantas outras áreas, também esta precisa de limites e salvaguardas, porque a tecnologia em si é agnóstica - somos nós que lhe conferimos valor positivo ou negativo e efeitos bons ou maus. Há um valor humanista que se sobrepõe ao resto; não o deixemos cair em prol de um capitalismo cego onde as pessoas são números e as caras são vultos digitalizáveis.

Os sindicatos têm razão. Há que protestar agora, antes que seja tarde demais.