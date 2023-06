Homens sem rosto

Um Estado em que uma contratação num hospital espera, há dois anos, por uma qualquer diligência adicional do ministério da Saúde ou das Finanças; um Estado que é o cliente que mais tempo demora a pagar (em média 72 dias); um Estado que leva anos a esclarecer uma situação e se cobra dos juros de mora por tal atraso. O leitor será, certamente, capaz de acrescentar a esta verdadeira crónica de horrores. Alguns destes casos, até, foram notícia. Nunca com o destaque devido!

Com a devida vénia a José Miguel Júdice, cuja narrativa seguirei de perto porque, ao contrário dele, sou amigo de uma das pessoas envolvidas, destaco uma situação que envolve três antigos administradores da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos. Numa prática autorizada, desde 2000, era atribuído um prémio aos respetivos quadros (que não a si próprios), em função das contribuições adicionais (adicionais!) obtidas. Uma boa prática sabida a dificuldade que essas agências têm em atrair e reter pessoas qualificadas. Em 2011, a Inspeção-Geral de Finanças (IGF) decidiu que tal não era legal. Ouvidos em contraditório, os três demonstraram que tudo fora devidamente autorizado. Durante 10 anos, nunca mais souberam de nada: nem da IGF, nem dos sucessivos governos, nem do Tribunal de Contas (TC). Passaram 10 anos, as contas foram sendo aprovadas pelo TC que, em 2020, acordou, enviando o processo para o Ministério Público com base na decisão final, e negativa, da IGF que, sabe-se agora, tinha recebido em 2012!!!

Em resultado, os três administradores estão condenados a pagar mais de 2 milhões de euros, incluindo juros de mora (mas não deduzidos, pelo menos, dos impostos que o Estado cobrou a quem recebeu os prémios), "por nove anos de desleixo do Tribunal de Contas". Segundo Júdice, "passados todos estes anos, tudo prescreveu, exceto para os administradores...". A rubrica chama-se Loucura Mansa. Designação branda, em casos como este.

O TC é organismo central para uma boa administração pública. Quando se permite, a si próprio, decisões como esta, é legítimo perguntarmo-nos se como é gerido.