Hotel 4.0 – Um contrato de confiança com o futuro

Agora que aos poucos a abertura da nossa economia e sociedade começa a ser um facto, tempo para o turismo e a hotelaria sinalizarem um contrato de confiança com o futuro. Este é um contrato que não se faz por decreto mas assenta num compromisso inteligente com as variáveis que farão a diferença no futuro. As agendas do digital e da sustentabilidade, que dominam as prioridades a nível europeu e nacional, terão também na área do turismo um laboratório experimental de iniciativas inovadoras e focadas em novas soluções com impacto concreto no terreno - é o claro exemplo da iniciativa Hotel 4.0 dinamizada pela AHRESP e que pretende ajudar a reposicionar o setor para os novos desafios que aí vêm. Um verdadeiro sinal de confiança no futuro.

O setor do turismo teve um crescimento exponencial nos últimos anos, tendo vindo a representar antes da pandemia cerca de 14% do PIB, com um contributo central em termos de emprego e de criação de capital social básico em várias regiões do país. Para além das fortes campanhas de promoção em mercados externos, o efeito da democratização do espaço aéreo - em particular com os fenómenos das low costs - e o desenvolvimento de uma imagem de marca do país - assente em tendências fortes como a da revista Monocle e outras afins - colocaram os nossos principais destinos nas grandes rotas internacionais. Um pouco por todo o país a base hoteleira - quer de grandes cadeias internacionais e nacionais quer de dimensão mais independente - cresceu de forma exponencial, passando a existir uma oferta muito completa e variada em quantidade e qualidade.

A forte regressão no movimento turístico e na mobilidade interna provocada pela pandemia veio alterar dum momento para o outro o cenário e neste contexto de crise são muitos os desafios que se colocam ao setor do alojamento - e em particular da pandemia - na preparação deste novo tempo que temos pela frente com o Next Normal. As unidades hoteleiras - em especial as mais independentes e localizadas em zonas menos centrais - terão que se reposicionar para estar na linha da frente da capacidade competitiva de atração de clientes internacionais e nacionais. Conforme o projeto Hotel 4.0 pretende demonstrar, importa fazer um compromisso inteligente entre a proposta de soluções de oferta inovadora e a utilização do digital como um enabler de eficiência operacional.

Os turistas privilegiam cada vez mais o efeito de demonstração de experiências de qualidade que permitam desfrutar de fatores de distinção como a natureza, a cultura e outros atrativos interessantes. Os hotéis têm sabido responder a esta procura cada vez mais exigente e diversificada e quer nas cidades quer nas zonas do interior as ofertas de qualidade têm surgido a um ritmo impressionante, potenciando uma resposta estruturada com efeitos positivos nas economias locais e na sua base económica. Importa por isso neste momento de mudança, e em linha com um benchmarking estratégico internacional inteligente, proceder a um reposicionamento da cadeia de valor da oferta hoteleira, apoiada por uma cultura de inovação aberta e de inteligência coletiva reforçada e sustentada.

As mudanças estratégicas ao nível do comportamento da oferta e da procura não se fazem por decreto. Assentam antes num processo colaborativo e participado de reforço de uma cultura digital e de promoção de uma agenda de inovação e valor capazes de mobilizar redes de conhecimento e de partilha de boas práticas. A dinamização por parte da AHRESP da iniciativa Hotel 4.0 é um exemplo desse contributo - de referir, neste contexto, o papel inovador dum Think Tank que integra especialistas e responsáveis do setor que irão discutir os novos desafios que se colocam para o futuro e desta forma dar um contributo para a sua melhoria competitiva.

(O autor escreve de acordo com o Antigo Acordo Ortográfico)

Francisco Jaime Quesado, economista e gestor - especialista em Inovação e Competitividade