Humanizar a saúde no contexto digital

A Inteligência Artificial tem estado presente de forma regular na agenda mediática. O caso não é para menos. Os aparentes avanços que a Open AI trouxe com o seu ChatGPT podem ter impactos que ainda estão por avaliar e não apenas ao nível de algumas profissões.

O tema já chegou à cúpula dos Estados, com Itália a ser percursora na decisão de banir esta ferramenta, e a UE também já anunciou estar a preparar eventuais restrições, enquanto o Reino Unido já optou por não levantar nenhuns obstáculos.

A IA tem sido um tema intermitente desde os anos 60 do século passado e já ajudou muito à imaginação, sobretudo filmográfica, onde destaco o filme A.I - Inteligência Artificial do Spielberg, de 2001. Mas há outros, igualmente bons. Basta lembrar o mais recente Morgan, onde em 2016 Luke Scott, filho de Ridley Scott, recorreu à Inteligência Artificial dos computadores da IBM para produzir integralmente o seu trailer.

A este propósito, é, ainda, interessante assistir às questões relativas à aprendizagem dos computadores e ao direito de autor, que já levou algumas entidades, como por exemplo, a Universal, a impedir a utilização das "suas" músicas neste processo de aprendizagem. Na verdade, quando vamos à escola e aprendemos, todo o conhecimento que é partilhado tem por trás uma estrutura institucional que "remunera" os autores pelo seu trabalho intelectual que nós, tal como a máquina, processamos e usamos da melhor forma que soubermos e pudermos.

Dito isto, e observando aquele que é o meu campo de atuação, o marketing e a saúde, o caminho que a IA já fez e ainda tem para fazer pode ser muito relevante para todos.

No campo do marketing, sabemos como os algoritmos têm sido úteis em áreas tão relevantes como a hiperpersonalização e na melhoria da experiência de utilização.

Seja na criação e personalização de conteúdos, na publicidade programática, nas estratégias de automação de comunicação e atendimento ou até no próprio design, a Inteligência Artificial soube e sabe contribuir para os aumentos de performance de qualquer estratégia de marketing.

No próximo nível, temos já o marketing preditivo, as experiências imersivas e a realidade aumentada, cuja fusão poderá acontecer brevemente no Metaverso, e que, com recurso à IA, possamos ter acesso a ferramentas de personalização em tempo real e, algo que está cada vez mais próximo, a possibilidade de interagirmos definitivamente por voz com os nossos dispositivos, tornando as teclas uma coisa do passado.

Mas, é na área da saúde onde a IA - e a tecnologia - poderão ter um contributo muito mais relevante que em qualquer outro setor de atividade. E por várias razões. A primeira, e mais óbvia, e que a pandemia se encarregou de demonstrar, é que há muitos "momentos médicos" que podem já ser feitos à distância. De tal forma, que já se tornou um serviço tão comum, quanto o médico ao domicílio.

Quanto a outros campos onde a revolução da IA está em curso é, por exemplo, na avaliação de sintomas e na otimização de triagens e pré triagens. Mas não só. Uma das aplicações da IA em saúde de que mais se fala, está, precisamente, na capacidade de a máquina ser capaz de produzir diagnósticos de forma mais rápida e rigorosa que um ser humano, pela simples razão de que tem capacidade para processar e cruzar mais informação e mais depressa e com menor probabilidade de erro. Já vemos isso hoje aplicado à imagiologia, onde o processamento de imagens e o diagnóstico a partir dessas imagens já pode ser feito por computador; ou toda a informação que os dispositivos wearables podem dar para ajudar na prevenção e no apoio à decisão.

Claro que estas tecnologias não tiram o médico da equação. Bem pelo contrário. O médico é quem vai poder relacionar o que a máquina diz, ao contexto em que a pessoa com doença vive. Ou seja, a Inteligência Artificial tem como principal mais-valia, permitir aos profissionais de saúde tomarem melhores e mais rápidas decisões, ao mesmo tempo que os apoiará de forma mais efetiva na área da pesquisa e do desenvolvimento. Se as estas componentes críticas ligadas ao diagnóstico juntarmos o aumento da eficiência e a poupança de recursos, rapidamente nos apercebemos que a IA e a tecnologia podem trazer ganhos em saúde transcendentais, contribuindo decisivamente para a viabilização do acesso universal das pessoas a serviço de saúde.

Até que isto aconteça, vamos ter, ainda, tempo, para aprendermos a humanizar a saúde em contexto digital.

Christophe Matos, Chief Marketing Officer na Medicare