IA na Europa: pânico ou vanguarda?

Dois meses depois da entrada a pés juntos da OpenAI com o modelo de Inteligência Artificial generativa ChatGPT, a especialista europeia em ética Gry Hasselbalch fez soar os alarmes sobre o que estava a acontecer. A disponibilização da aplicação ao público, sem salvaguardas e com tremenda opacidade sobre as fontes, era altamente problemática, considerou.

Porque estas tecnologias não são apenas técnicas, são sócio-técnicas. Têm um impacto profundo na sociedade e é preciso pensar em como serão aplicadas antes que ocorram efeitos devastadores - como os que vimos acontecer com as redes sociais, que avançaram sobre nós como rolos compressores sem oposição regulatória ou ética.

Foi quase imediatamente evidente que era preciso regular estes avanços com maior urgência. A União Europeia andava há dois anos a trabalhar em regulação da IA e isso foi finalmente aprovado pelo Parlamento Europeu, o AI Act, com o tipo de restrições que muitos especialistas têm defendido.

Para os reguladores, isto é a Europa na vanguarda durante esta madrugada da Inteligência Artificial. Mas para as empresas europeias, a legislação proposta é uma evidência do pânico dos reguladores. Confrontados com uma tecnologia poderosíssima e de evolução exponencial, os legisladores saltaram para cima dela com defesas fortes da privacidade, dos direitos de autor e da transparência. É certo que a IA generativa é apenas uma disciplina dentro de um campo vasto de tecnologias. Mas é aquela que está, neste momento, a conhecer a expansão mais assolapada.

Os executivos de 150 empresas europeias, incluindo Renault, Carrefour, Heineken, Capgemini, Siemens e Airbus, escreveram uma carta aberta em oposição à proposta legislativa, argumentando que as regras nela inscritas podem condenar a soberania tecnológica da Europa. Consideram que a IA abre uma oportunidade para a União voltar a estar na vanguarda da tecnologia e que estas restrições vão condenar esses esforços.

É um terrível dilema. Os especialistas sabem que é preciso colocar salvaguardas à volta destes desenvolvimentos, porque é arriscado demais deixar a OpenAI e outras moverem-se rápido e partirem coisas pelo caminho. Por outro lado, as salvaguardas não podem ser exclusivas de uma região. Não vale de muito erigir regulamentação que não seja válida nos Estados Unidos e para a qual a China se vá marimbar. A tecnologia continuará a ser desenvolvida, e o Ocidente não pode dar-se ao luxo de ficar pelo caminho - precisamente por ser tão poderosa que é já comparada à invenção das armas nucleares.

O que fazer, então? Enveredar pelo pânico ou reconhecer o potencial de reconquista de uma posição cimeira? Nem uma nem outra. É pouco provável que a Europa passe para a linha da frente no que diz respeito à IA. Mas também não convém mantê-la refém de uma posição avançada.

É preciso regular com a noção de que as empresas podem simplesmente retirar-se da região europeia se as regras forem demasiado onerosas, complexas e demoradas. É preciso também negociar com os outros blocos para tentar chegar a um patamar comum de salvaguardas.

O que não se pode é deixar isto nas mãos do proverbial mercado, de uma mão cheia de oligarcas digitais, ou de auto-proclamados visionários com complexo messiânico. A fasquia está demasiada elevada e a Europa não só pode como deve alumiar esse caminho.