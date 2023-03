Igualdade de género nas empresas: estamos a conseguir quebrar o statu quo?

Ainda temos memória dos anúncios publicitários em que as mulheres apareciam apenas a exercer tarefas domésticas, mas raramente como pessoas ativas no mercado de trabalho. Passados alguns anos, a sociedade já se pode congratular com as "novas" mulheres que surgem nos meios de comunicação e nas organizações e se apresentam com um perfil verdadeiramente revolucionário, face à situação passada.

Mas será que a situação já se encontra verdadeiramente ultrapassada? Ser mulher, hoje, já não representa qualquer limitação?

Em tenra idade, e durante muito tempo, não compreendia porque se celebra o Dia da Mulher. Tive a felicidade de nunca ter sentido qualquer discriminação ou limitação no acesso às mesmas oportunidades que os homens com quem tive o privilégio de partilhar pessoal ou profissionalmente a minha vida. A constante atenção que era dada a esta temática sentia-a por si só como uma discriminação, e tentava sempre que possível evitar o assunto.

Foi desta forma, durante muito tempo, até ter tido a curiosidade em analisar estatísticas. As primeiras e mais chocantes, não se encontram registadas e desta forma a minha solidariedade para com as mulheres que se veem privadas de acesso à educação, que são escravizadas e vivem subjugadas a um sistema que não lhes permite, tão pouco viver. São muitas nestas condições e continuamos impotentes perante uma realidade que todos conhecemos e em alguns casos queremos ignorar.

Relativamente a Portugal, e porque a situação está longe de ser tão pouco animadora, segundo o Índice Europeu de Igualdade de Género, Portugal ocupa, atualmente, o 15º lugar da tabela, quase seis pontos abaixo da média da União Europeia. Além disso, se prestarmos atenção a outros indicadores, como o acesso a recursos financeiros e situação económica, acesso a educação e a serviços de saúde ou a percentagem de mulheres em posições de poder nas esferas políticas, económicas e sociais, fica claro que estamos ainda bem distantes da maioria dos países europeus. Percebi que, apesar de todos os esforços, somos um país conservador e que ainda precisa de tempo para atingir os níveis pretendidos da participação das mulheres, nomeadamente em cargos de confiança.

Olhando para a situação nacional, a taxa de desemprego no último trimestre de 2022 aumentou para os 6,5%, de acordo com o INE. As mulheres ainda representam 7% da taxa de desemprego - versus 6,1% dos homens - valor superior em 0,5 pontos percentuais ao do 3.º trimestre de 2022 e em relação ao período homólogo de 2021.

Em comparação com a União Europeia, Portugal foi o terceiro país que mais registou uma evolução relativamente à redução da diferença de tempo pessoal disponível entre homens e mulheres, com uma subida de 8,8 pontos. Isto demonstra que as organizações estão a reconhecer o valor da integração de uma força de trabalho diversificada e a assegurar que as mulheres têm as mesmas oportunidades que os seus homólogos masculinos. Isto inclui salários, horários de trabalho mais flexíveis, licenças parentais e melhor acesso à formação e educação. De facto, a projeção que fazemos face a esta questão pode vir a ser ainda mais positiva. De acordo com o ranking mundial de talento do IMD, a participação feminina na força de trabalho (49,7%) tem um peso muito considerável e aparece como um dos principais destaques.

Tenho refletido bastante nos últimos tempos e acredito que teremos de ser também nós, as mulheres que conseguiram alcançar posições de liderança, a impulsionar a mudança. Temos que nos esforçar por criar um ambiente igual e inclusivo para todos os seus quadros, nas organizações onde estamos inseridas, através da promoção de uma cultura aberta onde todos se sintam bem-vindos, valorizados e respeitados.

De igual forma, as medidas de apoio familiar mais equilibradas entre homens e mulheres, na medida das suas necessidades profissionais e não apenas assente no pressuposto de que será responsabilidade exclusiva das mulheres, vedando assim o acesso a posições de responsabilidade por se recearem as ausências.

Estamos ainda a meio de um caminho que se prevê longo, mas que já deu passos largos no sentido pretendido. O caminho faz-se caminhando, e a perceção do estádio em que nos encontramos foi para mim, o maior ponto de partida para a minha contribuição pessoal, na organização que represento, para uma mudança, que se pretende global, mas cuja soma das partes fará com certeza a diferença. Vamos quebrar o status quo e fazer parte da História das décadas em que tudo mudou!

Carla Fernandes, diretora financeira da Shamir Portugal