Igualdade de género nas empresas: mais do que um parâmetro a cumprir, um pilar a reforçar

Segundo a Entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Género e o Empoderamento das Mulheres (ONU Mulheres), precisaremos de outros 286 anos para eliminarmos o fosso de desigualdade de género. A solução não só passa pelas respostas dos Governos e da sociedade civil, como grande parte deste dever recai hoje sob os negócios e empresas.

A verdade é que atualmente há um peso cada vez maior depositado na responsabilidade social das empresas. As grandes organizações são alvo de um grande e constante escrutínio nas matérias éticas, sociais e ambientais, tornando-as não só em meros parâmetros a cumprir, mas em pilares a reforçar e adotar dentro do próprio ADN das empresas. Um exemplo desta exigência corresponde, precisamente, às políticas de igualdade de género.

Para além de ser um tópico inadiável, já se comprovou que contribui para a criatividade e produtividade das empresas - um estudo feito pelo Grupo Accor demonstrou precisamente que os hotéis na Europa com uma proporção mais equilibrada entre os sexos têm um desempenho 50% superior.

Para tal, as organizações devem adotar políticas baseadas na valorização do capital humano e que promovam uma igualdade de tratamento e de oportunidades entre homens e mulheres. O reconhecimento dos princípios da igualdade de género na estratégia de uma empresa pode refletir-se em inúmeras medidas, desde o mais óbvio acesso à liderança de topo das organizações, à progressão na carreira, à aposta na formação dos trabalhadores, a políticas de conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal.

Desde há vários anos que o Grupo Accor tem em conta a promoção deste objetivo. Em 2018, criou uma rede pela diversidade, a RiiSE, atualmente com mais de 28 mil membros (51% de mulheres e 49% de homens), de todos os países, culturas e idades, que defende a igualdade de oportunidades e escolhas iguais para todos. Esta rede assenta principalmente em dois pilares fundamentais: o empoderamento das mulheres, promovendo o talento feminino em posições de alto cargo, e a luta contra a violência, combatendo todas as formas de discriminação.

Dessa forma, os membros da rede RiiSE participam em iniciativas de combate à violência de género um pouco por todo o mundo. Em França, por exemplo, o Grupo lançou um sistema de emergência em outubro de 2020 (CEDA - Coronavirus Emergency Desck Accor) para oferecer soluções rápidas e responder às necessidades de alojamento das populações mais vulneráveis, incluindo mulheres vítimas de violência, na altura mais crítica da pandemia da COVID-19.

Em Portugal, recentemente, foi feito um donativo com os fundos Heartists do Grupo Accor à Associação de Mulheres Contra a Violência (AMCV), que com quase mais de 30 anos de história ajuda mulheres, jovens e crianças em situações de violência doméstica, física, psicológica e sexual, disponibilizando acolhimento temporário de segurança para as vítimas. O valor doado, na ordem dos 20 mil euros, reverteu para reabilitar uma das casas de abrigo da associação.

O Grupo doou também 5 milhões de euros a La Maison des Femmes, uma associação para mulheres em dificuldades ou vítimas de violência. No Brasil, o Grupo lançou a linha de ajuda "Canal da Mulher Accor" 24 horas por dia, 7 dias por semana, a fim de proporcionar aos colaboradores um canal de comunicação seguro no caso de sofrerem abusos ou violência baseada no género. Já em Espanha, o Grupo Accor coopera com a organização sem fins lucrativos Entre Mujeres, que foi criada para apoiar as mulheres em risco de exclusão social através de formação. Colaboramos também intensivamente com Mujeres Avenir, que trabalha em prol da igualdade em todas as áreas e organiza conferências internacionais para aumentar a sensibilização e a visibilidade da violência que continua a ser perpetrada contra as mulheres em muitas partes do mundo.

Sabemos que ainda temos um longo caminho a percorrer, mas enquanto grupo hoteleiro de dimensão mundial temos a ambição de continuar a melhorar a cada dia e a investir nesta luta que não só diz respeito às mulheres, como a todos nós.

Rebeca Ávila, VP Responsabilidade Social Corporativa Accor Europa do Sul