Igualdade. Já chega de desculpas!

Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da União Europeia é muito abrangente e desafiante para as empresas. Não inclui apenas metas ambiciosas ao nível ambiental, mas tem também uma agenda para a Igualdade de Género. Na Presidência Portuguesa da UE, que decorre até junho, o assunto não foi esquecido e foi pedido um estudo sobre o impacto da covid-19 nas mulheres e pretende-se que as conclusões sirvam de base à tomada de decisões políticas e económicas para a recuperação. "Não há crises neutras do ponto de vista do género e esta certamente não o é. Está a haver muitas diferenças nos impactos entre homens e mulheres", adianta a presidente da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG).

Sandra Ribeiro afirma que esse impacto é visível no desemprego, na conciliação entre a vida pessoal, familiar e profissional e nos riscos do teletrabalho. "Se, por um lado, pode ser muito positivo para a conciliação, também pode ser uma ratoeira brutal para as mulheres voltarem para casa", alerta. Outro tema preocupante é o aumento da violência doméstica, bem como dos divórcios.

A crise traz consigo o perigo de retrocesso na igualdade de género. Por isso, é preciso que mulheres, homens, trabalhadores, chefes, empresários estejam mais atentos ao tema. Esta não deve ser uma preocupação nem só deles nem só delas. E os homens não podem ser arredados da discussão até porque, ainda hoje, representam a larga maioria dos decisores que, por inerência de funções, traçam as políticas públicas e privadas que podem ajudar a fazer caminho no sentido de uma sociedade mais igual e mais justa.

No dia 16 de abril, a presidência portuguesa prepara-se para organizar uma conferência, que assinalará os dez anos da Convenção de Istambul, documento do Conselho da Europa para a prevenção e o combate à violência contras as mulheres e à violência doméstica. Na agenda estão também outros temas: o equilíbrio de género nos conselhos de administração das empresas, através da imposição de quotas, e o da transparência salarial com vista a alcançar a igualdade remuneratória. O primeiro não tem tido grandes evoluções, infelizmente para todos, o segundo também tem sido defrontado com fortes resistências de implementação, com a desculpa da privacidade dos dados.

Estamos em 2021, as desculpas já não colam! Segunda-feira assinala-se mais um Dia da Mulher, vamos lá passar das palavras aos atos, antes que o retrocesso em matéria de igualdade se torne, de facto, uma realidade com a qual toda a sociedade perde. E não queremos, certamente, deixar esse legado para as nossas filhas e filhos.

Jornalista